Más de 100 heridos y 84 viviendas afectadas en Caravelí: Este es el balance de los sismos registrados en Arequipa

Arequipa Rosmery Vera indicó que, en el caso de las viviendas destruidas, son por la precariedad y por el tipo de construcción, muchas de adobe

La madrugada del último viernes, un sismo de magnitud 7-0 sorprendió a la población de la provincia de Caravelí, en la región Arequipa, cuando descansaba en sus hogares. La primera información del Instituto Geofísico del Perú (IGP) ubicaba el epicentro a 54 kilómetros al suroeste del distrito de Yauca, ubicado en dicha provincia.

A partir de ese movimiento telúrico, se ha suscitado, hasta el momento, más de una decena de réplicas con intensidades variables -la mayor, de 6.4- por lo que el peligro para los residentes locales aún sigue latente, y las consecuencias registradas podrían incrementarse.

Al respecto, RPP conversó con Hernando Tavera, presidente del IGP; y Rosmery Vera, evaluadora del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de Arequipa, respecto al balance de los daños que, hasta ahora, han dejado los sucesivos siniestros en Caravelí.

Más de 100 heridos y 84 viviendas afectadas en Caravelí

Según indicó Rosmery Vera, tras 17 réplicas registradas hasta ayer, sábado, se ha reportado en Caravelí más de 100 heridos, 50 personas damnificadas, 84 viviendas dañadas y 11 viviendas destruidas, además de vías y canales de regadío afectados por deslizamientos de piedras.

"Nosotros estamos en un constante monitoreo de los distritos de la provincia. Hasta el momento, nos han reportado en toda la provincia de Caravelí un total de 111 personas afectadas; tenemos personas damnificadas, un aproximado de 50 personas; tenemos 84 viviendas afectadas, 11 viviendas destruidas. También tenemos afectación a las vías de transporte y canales rurales en, aproximadamente, 0.2 km., y carreteras afectadas en 6 km", señaló en Ampliación de Noticias.

"Hay provincias de Arequipa donde también se ha sentido el sismo, como Castilla, que no tienen mucha afectación a viviendas, pero se han afectado los canales de regadío por los deslizamientos que tapan estos canales, que es agua de consumo para la población. Básicamente, hemos tenido la mayor afectación en lo que es las vías, la población no ha reportado mayor afectados", agregó.

Según Vera, las afectaciones a las vías han sido causadas "por deslizamientos, caída de rocas, lo cual ha generado que el tránsito haya estado restringido". Sin embargo, precisó que "con las actividades que ya han venido realizando los alcaldes distritales, (por) la movilización de maquinarias, ya han sido habilitadas estas vías".

Respecto a las viviendas destruidas, la representante del COER Arequipa resaltó que se trata de edificaciones realizadas con adobe.

"Las afectaciones son rajaduras de las paredes, de techos, de repente se ha caído un televisor, las ventanas. En el caso de las viviendas destruidas son por la precariedad y por el tipo de construcción, muchos de los casos son viviendas de adobe que, por el movimiento, ya han colapsado", aseveró.

"En varios de los distritos de la provincia de Caravelí, tenemos construcciones que son de material noble, pero también hay casos en anexos o distritos alejados donde aún la población mantiene la construcción con adobe. Generalmente, la afectación es para esas viviendas", añadió.

Rosmery Vera señaló que las casas destruidas por el sismo eran de adobeFuente: Andina

"La población no estaba preparada"

Consultada por la idoneidad de la respuesta de la población de Caravelí frente al sismo del último viernes, Rosmery Vera consideró que "la población no estaba preparada", pese a los últimos simulacros de sismo llevados a cabo a nivel nacional.

"Podemos deducir con las afectaciones y todo lo que nos van reportando diariamente los distritos, que la población no ha estado preparada para un sismo", sostuvo.

"Nosotros realizamos simulacros de sismo a nivel nacional, pero muchas veces la población no toma conciencia de ellos. Cuando ocurre una emergencia, muchas veces la población no está preparada ni conoce las acciones ha realizar. Por ese lado, la población no ha estado preparada para un sismo, considerando que el 30 de mayo (pasado) se ha realizado un simulacro de sismo", acotó.

Por su parte, Hernando Tavera, presidente del IGP, indicó que su mayor preocupación es que se continúa edificando viviendas en suelos no aptos para ello.

“Lo que me preocupa es que cada vez que ocurren eventos de estas magnitudes, pareciera que siempre reaccionamos como si fuera la primera vez que pasa, y realmente no logramos aprender mucho de los efectos que generan estos eventos en las áreas urbanas”, afirmó.

“En cada sismo que va ocurriendo -como en la región de Nasca, el sismo del 96; el sismo del 42, el sismo del 2007, 2013, 2018, y ahora este- lo único que ha cambiado en toda esta región es que la población y las viviendas se han incrementado sobre suelos que no son los adecuados. Al final, no se busca un reordenamiento o una gestión para el crecimiento de las áreas urbanas, y también una gestión para mejorar la calidad de las construcciones", explicó.

Tavera también hizo hincapié en que la población no tiene una participación activa en los simulacros de sismo, y no toma conciencia de los efectos de la naturaleza en un país sísmico como el Perú.

"En el simulacro, siempre participa el 30 % de la población, no hay una responsabilidad por parte de la misma población en ser consciente de que la naturaleza nos puede afectar en cualquier momento y debemos estar preparados", indicó.

"Si hacemos un poco de historia, las regiones de Ica y Arequipa norte son las que han sido afectadas por la mayor cantidad de sismos en los últimos años, y aún así el aprendizaje deja mucho que desear", puntualizó.

Finalmente, la representante del COER Arequipa señaló que algo que sigue fallando en relación a la respuesta de las autoridades frente a los sismos es la falta de capacitación para evaluar los daños "al momento de la emergencia".

"Actualmente, tenemos el apoyo de las autoridades, pero muchas veces estamos teniendo una falla en el mismo distrito, porque las personas que deberían estar encargadas en el tema de gestión de riesgos muchas veces no están capacitadas para poder realizar la evaluación respectiva, o la evaluación de daños al momento de la emergencia", resaltó.

"Ahí es donde muchas veces tenemos la falla en el distrito, porque, al conocimiento de la emergencia, nosotros nos comunicamos de manera inmediata con los distritos, pero muchas veces no tenemos respuesta de los mismos alcaldes o de los encargados de Defensa Civil. Ahí tenemos una falla", precisó.

Vera señaló que su entidad recaba "información para poder atender la emergencia", pero que no siempre hay "respuesta del personal que se encuentra in situ para poder darnos alcance y gestionar, de manera inmediata, la ayuda humanitaria".