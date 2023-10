Una plataforma única virtual de entradas para Machu Picchu evitaría largas filas, según ComexPerú

Actualidad "Así no funciona el turismo", dijo Juan Stoessel

Machu Picchu: anuncian protestas contra venta virtual de entradas | Fuente: RPP

El director de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú), Juan Stoessel, advirtió que “no funciona” la venta de entradas físicas para la ciudadela de Machu Picchu en las boleterías de Aguas Calientes (Machupicchu Pueblo), ya que -dijo- genera largas filas y el riesgo de afectar el itinerario de los turistas nacionales o extranjeros.

En La Rotativa del Aire, el dirigente empresarial consideró que la implementación de una plataforma única virtual para la adquisición de boletos beneficiará sobre todo a la población de Aguas Calientes, al crear un “mayor flujo de visitas”.

“Hace algunos meses que hay más o menos mil entradas (para Machu Picchu) que se vienen vendiendo de una forma física, a través de boleterías en Aguas Calientes. Eso lo que ha creado son larguísimas colas, mucha gente con promesas de conseguir una entrada. Pasan muchas horas y la entrada se la dan para el día siguiente o para dentro de 48 horas. La gente que está de turismo, ya sea nacionales y extranjeros, tienen un itinerario que tienen que cumplir, entonces eso no funciona. El turista planifica su viaje y para esto quieren hacerlo con una entrada, no con una idea de que quizás van a poder llegar o no van a poder visitar la llacta de Machu Picchu”, dijo.

“Así no funciona el turismo”

En ese sentido, Juan Stoessel destacó que la venta total de entradas a través de una página web es “la mejor manera” de demostrar que somos un país organizado, transparente y con la facilidad para organizar un viaje.

“Machu Picchu le pertenece a los cusqueños y al Perú y la idea es que beneficie al turismo en general y no a unos cuantos emprendedores que con mucho esfuerzo están en Aguas Calientes. Ellos están pensando que tener el manejo de un número de entradas va a beneficiarlos y eso lo que está haciendo es perjudicarlos a ellos y al resto de emprendimientos que hay en Cusco y en el Perú porque Machu Picchu tiene esa importancia (...) lo que uno no puede hacer es obligar a los turistas nacionales y extranjeros que se queden a dormir una o dos noches en Aguas Calientes, así no funciona el turismo”, afirmó.

El Frente de Defensa de los Intereses de Machupicchu esperan que una comisión de la Unidad de Gestión de Machu Picchu se pronuncie el 25 de octubre sobre la implementación de una plataforma única virtual para la adquisición de boletos. | Fuente: Andina

Advierten reinicio de protestas

La población de Machupicchu advirtió con reiniciar medidas de protesta los próximos días, ante el anuncio de la implementación de una plataforma virtual para la venta de boletos de ingreso a Machu Picchu por parte del Ministerio de Cultura.

El presidente del Frente de Defensa de los Intereses de Machupicchu, David Moreno, señaló que están esperando que el Ministerio de Cultura aclare si la virtualización de la venta de boletos será del 100 % o del 75 %, respetando el 25 % de la venta presencial de los boletos.

Esto, aseguró, permite a la ciudadanía seguir reactivando sus economías. Indicó que, de no ser así, ya hay un acuerdo con los dirigentes del distrito de Machupicchu, para iniciar movilizaciones y probablemente a una paralización.

"En reunión de dirigentes se ha determinado que esta decisión de la ministra de Cultura ocasione movilizaciones en el distrito de Machupicchu. Seguramente en los próximos días van a agudizarse las movilizaciones y quizá se llegue a una paralización. Nosotros somos optimistas, ojalá reevalúen el tema. No estamos en contra de la virtualidad total, el 75 % puede virtualizarse, pero que se respete ese 25 % de boletos que se venden en Machupicchu", dijo.

David Moreno denunció que habría una intención de hacer colapsar el sistema de venta presencial de boletos de ingreso a Machu Picchu, atribuyó la responsabilidad al Ministerio de Cultura, a través de la Dirección de Cultura de Cusco. Por esa razón, a través de un pronunciamiento pidieron la destitución de la ministra Leslie Urteaga e insistió en que debe aclararse que porcentaje de la venta de boletos serán virtualizados.

Finalmente, el dirigente señaló que también están a la espera del anuncio del incremento de aforo diario de 4 044 a 5 940 para el próximo año. Dijo que están a la espera que se oficialice el próximo 25 de octubre, cuando la comisión de la Unidad de Gestión de Machu Picchu se pronuncie, previa aceptación del incremento por parte del Ministerio de Cultura.