Ica: rescatan con vida a minero que estuvo atrapado en socavón por más de 24 horas

El minero Héctor García Guerra logró ser rescatado con vida esta madrugada, tras permanecer atrapado por más de 24 horas en la mina de Socos, en la provincia de Nasca (región Ica).

El corresponsal de RPP informó que el rescate del hombre se produjo al promediar las 4:30 a.m. de este jueves, 29 de enero, gracias al trabajo de rescatistas, policías y hasta de la propia población.

Nuestro periodista detalló que el minero salió caminando del socavón, con lentes negros y un casco; tras lo cual fue puesto en una camilla, para ser evacuado al Hospital de Nasca, para ser evaluado.

Al cierre de este informe, Héctor García Guerra permanecía en el citado nosocomio sometiéndose a diferentes exámenes, a fin de descartar alguna secuela en su salud tras las largas horas que permaneció atrapado en la mina.



“Sí se pudo”

A través de su cuenta oficial en Facebook, la Municipalidad Provincial de Nasca compartió imágenes y videos del exitoso rescate de Héctor García Guerra.

En uno de los clips, se observa a todas las personas que participaron en las labores de rescate celebrando. “Sí se pudo”, se les escucha gritar al unísono.

Cabe mencionar que la mina de Socos se encuentra en una zona de difícil acceso. Para llegar, se tiene que recorrer unos cuarenta minutos en automóvil, tras lo cual hay que caminar un tramo por aproximadamente el mismo tiempo.