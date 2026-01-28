Alcalde de Nasca pide apoyo para rescatar a un hombre atrapado en la mina de Socos

Héctor García salió ayer con sus sobrinos a trabajar a la mina y cuando ingresaban se produjo un derrumbe, quedando atrapado solo él. Sus familiares lograron huir.

El alcalde de Nasca, Jorge Bravo, pidió este miércoles el apoyo de empresarios mineros para liberar a Héctor García Guerra, quien sigue enterrado en un socavon en la mina de Socos.

La autoridad edil señaló que se necesitan más rescatistas así como maderas de tres metros para evitar que el cerro siga cediendo al interior.

La mina de Socos está ubicada a cuarenta minutos en camioneta y luego hay que caminar el mismo tiempo aproximadamente para llegar hasta la mina. Hasta el lugar han llegado bomberos y personal de la Defensa Civil, pero se requieren especialistas en rescate, indicó la familia.

Héctor García salió ayer con sus sobrinos a trabajar a la mina, cuando estaban ingresando se presentó un derrumbe, quedando atrapado el hombre, pero sus familiares lograron salir.