Un sismo de magnitud 5.0 sacudió la región de Ica

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que un sismo de magnitud 5.0 se registró la noche de este viernes en la provincia de Nasca, en la región de Ica.

El foco del movimiento telúrico, que ocurrió a las 8:09 p. m., se localizó a 50 kilómetros al sur del distrito de Marcona (Nasca), con una profundidad de 20 kilómetros.

El evento sísmico fue sentido con una intensidad de grado III y IV en la escala de Mercalli en la localidad de Marcona.

Hasta el momento, las autoridades del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) no han reportado daños personales ni materiales.

El Perú se ubica en la zona denominada Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se registra aproximadamente el 85 % de la actividad sísmica mundial.

¿Qué hacer frente a un sismo?

Ante estos fenómenos naturales, el Indeci recomienda conservar la calma en todo momento; alejarse de ventanas, repisas o de cualquier utensilio, artefacto u objeto que pueda rodar o caer en la vía de evacuación.

De igual forma, en caso no se pueda salir de casa, insta a ubicarse en la zona de seguridad interna previamente identificada, como a costado de las columnas o muro estructurales.