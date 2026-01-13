Chanchamayo: Recuperan dos cuerpos tras huaico en Perené y continúa búsqueda de víctimas | Fuente: RPP

Dos cuerpos fueron recuperados tras el huaico registrado en la zona entre Puerto Unión y La Olada, en el distrito de Perené, provincia de Chanchamayo, en la región Junín. Uno de los cuerpos corresponde a una niña de 4 años, informó Defensa Civil.

Las labores de búsqueda prosiguen en el lugar, pues la alerta es de cuatro desaparecidos. Tras la limpieza parcial de la vía, miembros de la Compañía de Bomberos lograron llegar a la zona para sumarse a las tareas de rescate.

El jefe de la región policial de Junín, general César Calero, informó que trasladarán más personal para reforzar la búsqueda.

Las lluvias continúan en la Selva Central y mantienen interrumpidas varias vías principales en las provincias de Chanchamayo y Satipo, debido a huaicos, deslizamientos, caída de rocas y desbordes, lo que ha dejado vehículos varados, localidades aisladas, así como viviendas afectadas.

La carretera Pichanaqui–La Merced se encuentra bloqueada en el sector Boca Tigre, por la caída de rocas que interrumpen completamente el tránsito. En la zona se registra una larga fila de vehículos varados en ambos sentidos.

Las autoridades recomiendan no acercarse a ríos ni quebradas, pues los ríos Perené, Pichanaqui, Tarma y Satipo registran incremento de caudal, mientras continúan las lluvias y las labores de rescate, así como evaluación de daños.