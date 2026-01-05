Camioneta se despista y cae al río Mantaro en Junín: padre e hijo fallecieron en el accidente

El vehículo se despistó, volcó y terminó sumergido en el río Mantaro, según informó la PNP. | Fuente: RPP

Dos personas fallecieron y otras dos resultaron heridas tras el despiste de una camioneta que cayó al río Mantaro, en el sector Huanchán, en el distrito de La Oroya, en la provincia de Yauli, en la región Junín. El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 5 de la Carretera Central, informó el comandante Hans Padilla, de la Policía Nacional.

Según el reporte policial, el vehículo se despistó, volcó y terminó sumergido en el río. Personal de rescate acudió al lugar y, tras recuperar los cuerpos, confirmó que entre los fallecidos se encuentran el conductor de la unidad de 39 años y hijo de 13 años.

En tanto, otros dos ocupantes del vehículo, de 10 y 16 años, resultaron heridos y fueron trasladados a un establecimiento de salud cercano para recibir atención médica, de acuerdo con la Policía.

El hecho fue comunicado a la comisaría correspondiente para continuar con las investigaciones, a fin de determinar las causas del accidente.

Tránsito restringido

Por otro lado, la Policía informó que el tránsito vehicular es restringido en el sector San Pedro de Marankiari, distrito de Perené, provincia de Chanchamayo, debido a la caída de un huaico que arrastró piedras y lodo.

En la zona se espera la llegada de maquinaria y personal del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado (Provías Nacional) para las labores de limpieza.