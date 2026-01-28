MEF asegura ejecución de la Nueva Carretera Central y proyectos G2G: reunión se realizará este lunes

En el marco del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe en Panamá, la ministra de Economía y Finanzas, Denise Miralles, conversó con RPP y brindó detalles sobre el futuro de los proyectos estratégicos bajo la modalidad de Gobierno a Gobierno (G2G).

La titular del sector anunció que este lunes 2 de febrero, se llevará a cabo una reunión fundamental para abordar el financiamiento de la Nueva Carretera Central, contando con la participación del gobernador regional de Junín.

Viabilidad financiera y compromiso con las obras

La ministra Miralles señaló que, si bien estos proyectos son vitales para la competitividad del país, se detectaron deficiencias en su planificación presupuestaria original. Según explicó, muchas de estas obras no contaron con una evaluación previa de la capacidad de gasto del Estado antes de ser contratadas.

"Las demandas de financiamiento que están previstas en los contratos no están programadas en los recursos. Nosotros hemos encontrado un presupuesto ya enviado al Congreso y no está esa cantidad de recursos prevista para pagarse en esas medidas", precisó la ministra durante la entrevista.

A pesar de este escenario, el MEF ratificó su compromiso de sacar adelante tanto la Nueva Carretera Central como el puente Santa Rosa (acceso al nuevo aeropuerto Jorge Chávez). La funcionaria aseguró que ya se encuentran en la fase de revisión de propuestas técnicas para garantizar que los proyectos se ejecuten sin romper el equilibrio fiscal del país.

Sobre el encuentro programado para esta semana, Miralles destacó que el objetivo es establecer un modelo económico-financiero viable que permita iniciar las obras a la brevedad posible.

"El lunes tenemos ya una primera reunión en la que incluso va a participar el gobernador regional de Junín. Creemos que es un proyecto estratégico y que con ese diseño de un modelo económico financiero viable va a permitir que pueda realizarse, iniciarse de una vez", afirmó la titular del MEF.

Responsabilidad fiscal como eje central

La ministra explicó que la gestión actual está priorizando la responsabilidad fiscal, buscando que el crecimiento de la demanda de servicios e infraestructura sea atendido con ingresos permanentes y no genere desbalances a largo plazo.

Para asegurar la continuidad de estas inversiones, el MEF está trabajando en una hoja de ruta que será entregada al siguiente gobierno, la cual incluye consensos sobre la eficiencia del gasto y la ampliación de la base tributaria.

Con estas medidas, el Ejecutivo busca garantizar que los grandes proyectos de infraestructura dejen de ser promesas y cuenten con el respaldo económico necesario para su culminación.