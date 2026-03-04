La Libertad: padre e hija mueren en accidente al intentar cruzar el río Chicama en moto

Una familia que viajaba en moto y que buscaba cruzar el río Chicama sufrió un accidente a la altura del colapsado puente modular de Baños Chimú, en la provincia de Gran Chimú, región La Libertad.

El incidente causó la muerte de un hombre y su hija de solo tres años, además de una mujer herida, según informó el Centro de Operaciones de Emergencia Regional de La Libertad.

Menor había sido reportada como desaparecida

Desde la madrugada, unidades de rescate trabajan en la zona. Un reporte emitido hace instantes permitió confirmar la ubicación del cuerpo de la niña, quien en un inicio fue reportada como desaparecida.

El cuerpo de su padre, de 25 años, también fue recuperado. Su pareja, una mujer de 18 años que sería la madre del menor, logró sobrevivir, siendo auxiliada por personal del centro de salud El Molino.

El COER La Libertad informó que, por el momento, los esfuerzos se concentran en mantener estable la salud de la madre y evaluar su posible traslado a otro hospital, según su evolución.