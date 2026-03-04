Últimas Noticias
André Carrillo se pronunció sobre caso Zambrano, Peña y Trauco: "Confío en ellos"

Sergio Peña, Carlos Zambrano y Miguel Trauco ya no siguen en Alianza Lima.
Sergio Peña, Carlos Zambrano y Miguel Trauco ya no siguen en Alianza Lima. | Fuente: Alianza Lima
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

André Carrillo, jugador de Corinthians de Brasil, admitió que no tiene contacto con los exjugadores de Alianza Lima.

André Carrillo se ilusiona con Mano Menezes en el banquillo de la Selección Peruana. La 'Culebra' dice que la llegada del entrenador brasileño es una buena gestión de la directiva de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

"Yo tuve la oportunidad de conocerlo en Arabia Saudita, estuvo de entrenador de Al Nassr y aquí en Brasil es muy reconocido, todos saben el nivel de profesionalismo que maneja, así que van a ayudar mucho al país. Tengo la certeza que va a ser un equipo muy competitivo, que va a intentar de igual a igual con todo el mundo", comentó el jugador de Corinthians.

Por otro lado, Carrillo fue consultado sobre el caso de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, que tras ser acusados de abuso sexual, se desligaron de Alianza Lima.

"No hablo con mis compañeros. Yo creo que esto es un tema delicado, donde los que estamos afuera no deberíamos opinar sinceramente", señaló el futbolista peruano sobre la situación de sus compañeros de la Selección Peruana.

"Esperemos que la ley decida de la mejor manera. Pero yo confío en ellos. Estoy muy seguro que no habrán hecho una situación indebida", dijo André Carrillo a radio Ovación.

Hay que indicar, que Sport Boys confirmó este miércoles la llegada de Zambrano y Trauco para lo que resta la Liga1 2026.

