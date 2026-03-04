Últimas Noticias
"Estoy viva": Megan Fox reactivó su actividad en redes sociales con sugerente sesión fotográfica

Megan Fox vuelve a publicar en su cuenta de Instagram tras casi dos años.
Megan Fox vuelve a publicar en su cuenta de Instagram tras casi dos años. | Fuente: Instagram (meganfox)
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

Luego de estar en silencio, Megan Fox reactivó su cuenta de Instagram y recibió millones de reacciones incluido un comentario del músico Machine Gun Kelly.

Megan Fox regresó al ojo público mostrando su lado más sensual. ¿Qué pasó? Resulta que la recordada actriz de Transformers volvió a las redes sociales, tras casi dos años de ausencia. Esta vez, publicando un carrusel con sugerentes fotos que demuestran por qué aún es considerada una de las figuras más sexys de Hollywood.

La también modelo, de 39 años, compartió una sesión de fotografías donde luce una tanga negra, camiseta oscura, pantis y zapatos con grandes tacones. En las imágenes, Fox mira la cámara con una mirada impactante y dejando ver parte de su llamativa figura.

"Todo es más bello porque estamos condenados", escribió la también protagonista de Diabólica tentación en su post compartido el último martes, 3 de marzo, y que ya cuenta con más de cinco millones de reacciones.

Del mismo modo, la modelo estadounidense difundió en sus historias en Instagram dos fotos con el mismo estilo donde señala: "Estoy viva. Acabo de sacar nuevas fotos". Además, colocó emojis de corazones negros como su vestimenta 'dark'.

Eso no es todo. Recientemente, Megan Fox publicó un breve video donde realiza varias poses en el estudio fotográfico demostrando que sigue más vigente que nunca.

Megan Fox saltó a la fama con su papel de Mikaela Banes en la película Transformers.
Megan Fox saltó a la fama con su papel de Mikaela Banes en la película Transformers. | Fuente: DreamWorks Pictures

Megan Fox se vuelve viral y recibe comentario de Machine Gun Kelly

Luego de compartir su sugerente sesión de fotos en Instagram, donde tiene casi 22 millones de seguidores, Megan Fox recibió miles de mensajes de usuarios que celebraban su retorno a las redes sociales.

"El primero amor nunca se olvida", "Hola Megan, ¿te puedo invitar una Coca-Cola fría?", "Siempre serás el amor de mi vida", "La verdadera razón por la que los Autobots eligieron proteger la Tierra", fueron algunos de los comentarios.

Quien también comentó las fotos de Fox fue el músico Machine Gun Kelly, su expareja quien tuvo una hija con la actriz en marzo de 2025 y con quien se comprometió el 2022. "Estoy feliz de tener tu número de teléfono", señaló el cantante recibiendo 56 mil reacciones y cientos de respuestas.

Es así como Megan Fox regresó a la esfera pública en Internet tras eliminar las fotos de su cuenta de Instagram en mayo de 2024, luego de celebrar sus 38 años. En febrero de 2023, cuando todavía mantenía una relación con Machine Gun Kelly, también decidió desactivar su perfil alejándose de las redes sociales.

Machine Gun Kelly comentó la reciente publicación de Megan Fox en su cuenta de Instagram.
Machine Gun Kelly comentó la reciente publicación de Megan Fox en su cuenta de Instagram. | Fuente: MTV Video Music Awards

¿Megan Fox retomó su relación con Machine Gun Kelly?

Megan Fox viene avivando una posible reconciliación con Colson Baker, cantante conocido como Machine Gun Kelly (MGK). En noviembre de 2025, US Weekly señaló que la actriz y el músico se volvieron "más cercanos que nunca" mientras criaban juntos a su pequeña hija Saga de 11 meses.

Cabe resaltar que la pareja se separó en noviembre de 2024, a las pocas semanas de que anunciaran la llegada de su primer hijo juntos. "Una fuente nos contó el año pasado que la hija de la pareja sigue siendo su prioridad y que, en definitiva, ha cambiado su dinámica", mencionó el citado medio.

En ese sentido, la fuente, de acuerdo con US Weekly, resaltó: "Su bebé los ha unido más que nunca (…) Están mucho más fuertes que hace seis meses, y Megan dice que su bebé le ha dado una sensación de paz y sanación".

Aparte de su pequeña hija Saga, Megan Fox tiene otros tres hijos: Noah (13 años), Bodhi (11), y Journey (9), con su expareja Brian Austin Green. Por otro lado, MGK tiene a su hija Casie Baker, de 16 años, con su exnovia Emma Cannon.

Megan Fox enciende las redes sociales con sugerentes fotos para sus seguidores.

Megan Fox enciende las redes sociales con sugerentes fotos para sus seguidores.Fuente: Instagram (meganfox)

