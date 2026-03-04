"Estoy viva": Megan Fox reactivó su actividad en redes sociales con sugerente sesión fotográfica

Megan Fox regresó al ojo público mostrando su lado más sensual. ¿Qué pasó? Resulta que la recordada actriz de Transformers volvió a las redes sociales, tras casi dos años de ausencia. Esta vez, publicando un carrusel con sugerentes fotos que demuestran por qué aún es considerada una de las figuras más sexys de Hollywood.

La también modelo, de 39 años, compartió una sesión de fotografías donde luce una tanga negra, camiseta oscura, pantis y zapatos con grandes tacones. En las imágenes, Fox mira la cámara con una mirada impactante y dejando ver parte de su llamativa figura.

"Todo es más bello porque estamos condenados", escribió la también protagonista de Diabólica tentación en su post compartido el último martes, 3 de marzo, y que ya cuenta con más de cinco millones de reacciones.

Del mismo modo, la modelo estadounidense difundió en sus historias en Instagram dos fotos con el mismo estilo donde señala: "Estoy viva. Acabo de sacar nuevas fotos". Además, colocó emojis de corazones negros como su vestimenta 'dark'.

Eso no es todo. Recientemente, Megan Fox publicó un breve video donde realiza varias poses en el estudio fotográfico demostrando que sigue más vigente que nunca.