Marco Gasco Arrobas, alcalde provincial de Chiclayo. | Fuente: RPP Noticias

El alcalde provincial de Chiclayo, Marco Gasco Arrobas, solicitó que se declare el estado de emergencia por los casos de corrupción que afectan a esta provincia y la vigencia de mafias relacionadas con los exalcalxes que están presos por estos delitos.

"Lamentablemente hay mafias que aún trabajan, hay sicariato mediático y es por eso que quiero pedir, de manera excepcional, el estado de emergencia en la ciudad de Chiclayo", señaló en diálogo con RPP Noticias.

"Chiclayo pasa por un momento apocalíptico. La herencia que he recibido es de más de 5500 toneladas de basura, los camiones compactadores no estaban funcionando", agregó al comentar la actual situación de la municipalidad.

Gasco señaló que esta medida busca proteger a los funcionarios de la Municipalidad de Chiclayo y a otras autoridades del Poder Judicial, así como al defensor del pueblo, encargadas de investigar y tratar casos vinculados a mafias de corrupción.

"Necesitamos mayor protección para seguir luchando. La firmeza no me va a menguar pero necesitamos la protección y el estado de emergencia para el municipio provincial (...) Pido que se declare el estado de emergencia para protegernos de las mafias, actuar con firmesa y no ser atentados", dijo.

Poco apoyo de congresistas lambayecanos

En otro momento, el alcalde cuestionó el poco apoyo de los congresistas que representan a la región Lambayeque, algunos de los cuales llevan décadas en el Parlamento. Incluso, recordó que algunos tendrían vínculos con estas mafias que continúan operando.

"Lamentablemente hay congresistas que están mencionados con estas mafias por los mismos colaboradores eficaces. Hay un hermano del congresista Héctor Becerril que está sentenciado, hay un hermano que está corrido (prófugo) y otros mencionados", indicó.

"Hay congresistas lambayecanos que están más de 25 años. El problema de la basura está por décadas y sin embargo no hay ninguna acción de los congresistas para arreglar, para corregir, para preocuparse por este atentado contra la salud de todos los chiclayanos", agregó.