Comercio ambulatorio en calles aledañas al mercado Modelo | Fuente: RPP NOTICIAS | Fotógrafo: Cortesía

Desde que inició el estado de emergencia sanitaria, son varios los mercados a nivel nacional que han sido intervenidos por las autoridades, esto con el fin de adecuarlos a los protocolos recomendados para evitar el contagio de la COVID-19.

Según lo manifestó el presidente Martín Vizcarra, estos locales siguen siendo el principal foco de contagio. A pesar de que las autoridades locales hacen esfuerzos para cumplir los protocolos de salubridad, el problema en la mayoría de los centros de abasto es el comercio informal.

En las regiones de Lambayeque, La Libertad, Arequipa y Tacna los comerciantes son sometidos a pruebas rápidas para descartar el virus; pero esto no es garantía, pues muchos a pesar de ser positivos siguen acudiendo a trabajar, ya que son asintomáticos.

Se han implementado lavatorios para asearse las manos | Fuente: RPP NOTICIAS | Fotógrafo: Cortesía

Chiclayo: Ambulantes invaden exteriores de mercados

Los once mercados de Chiclayo (región Lambayeque) implementaron medidas de bioseguridad, y en los últimos días se observa que la gente respeta el orden y los protocolos.

Sin embargo, en los exteriores de los centros de abastos, el panorama es otro. Existen cientos de ambulantes que generan desorden y aglomeración de personas.

Ejemplo de ello es el mercado Modelo. Antes de que los compradores ingresen, se les mide la temperatura. Además, se colocaron lavatorios para que se laven las manos, se les brinda alcohol en gel y los comerciantes protegieron sus puestos con plásticos.

Mientras esos protocolos se cumplen en el interior, en el exterior cientos de ambulantes venden frutas, alimentos, ropa y productos de desinfección, generando riesgo de contagios de la COVID-19.

“Esto genera caos y aglomeración. La mayoría son ciudadanos venezolanos, que perdieron su trabajo y ahora venden de manera ambulatoria. Nosotros no tenemos personal suficiente para desalojarlos, ya que muchos se encuentran en cuarentena tras contraer la COVID-19”, detalló el subgerente de Promoción Empresarial, Ernesto Bocanegra.

La Municipalidad Provincial de Chiclayo anunció la reubicación de ambulantes en 200 puestos libres en diferentes mercados, pero muy pocos muestran interés en formalizarse, según dijeron las autoridades.

También se ve comercio informal en los exteriores de mercados de Arequipa | Fuente: RPP NOTICIAS | Fotógrafo: Cortesía

Arequipa: Mercado no cumplen protocolos

En la ciudad del Misti, las plataformas comerciales más grandes como Andrés Avelino Cáceres, Feria el Altiplano y el Mercado San Camilo permanecen cerradas porque los vendedores no cumplieron con adecuar sus instalaciones a los protocolos de seguridad sanitaria.

En estos mercados, que albergan a más de 15 mil comerciantes, solo avanzaron un 60 % con la implementación de las medidas sanitarias para atender al público, según informó el Comando Regional COVID-19.

De acuerdo con el último reporte de la Gerencia Regional de Salud, en los distritos donde se ubican estos mercados se presenta el mayor número de contagios por la COVID-19, por eso las plataformas comerciales seguirán cerradas hasta levantar las observaciones.

Una situación diferente se registra en los mercados de Rio Seco y El Palomar, aquí los comerciantes han delimitado los espacios para atender al público, los accesos están restringidos y se controla el aforo. Ellos han invertido más de un millón de soles para volver a vender.

Solo en dos mercados de Arequipa se cumplen las medidas de prevención | Fuente: RPP NOTICIAS | Fotógrafo: Cortesía

Mercado Hermenlinda aún permanecerá cerrado | Fuente: RPP NOTICIAS | Fotógrafo: Cortesía

Trujillo: El reto de ordenar los mercados pese a contagios

En la Ciudad de la Eterna Primavera ordenar los mercados fue el mayor reto de las autoridades. Por ejemplo, La Hermelinda fue cerrado por no cumplir con las normas sanitarias y por su alta probabilidad de contagios debido a la gran afluencia de público.

Hoy el mercado luce más ordenado, con pasadizos liberados y espacio para el tránsito de compradores. Sin embargo, no todos se adecuan a la norma; por ello la Municipalidad Provincial decidió ampliar el cierre por 15 días más. Se demolieron construcciones levantadas en la vía pública. Además, se desalojaron a los comerciantes informales.

El alcalde de Trujillo, Daniel Marcelo, ha establecido que ningún comerciante volverá a vender si no presenta su certificado de haber dado negativo a la COVID-19. Esto ha obligado a los vendedores a adquirir su prueba de forma particular, porque el Minsa ya no tiene.

Ambulantes en mercados de Trujillo | Fuente: RPP NOTICIAS | Fotógrafo: Cortesía

Comerciantes siguen con los trabajos de desinfección | Fuente: RPP NOTICIAS | Fotógrafo: Cortesía

Tacna: Continúan buenas prácticas sanitarias

En el Centro Comercial Miguel Grau de Tacna, principal mercado mayorista de la ciudad, hay más de 1 700 comerciantes. Ellos han asumido con mucha responsabilidad los cambios en su centro de trabajo.

Hace aproximadamente un mes que el presidente Martín Vizcarra los felicitó a nivel la nacional por ser uno de los mercados que no reportaba comerciantes infectados con el nuevo coronavirus.

RPP Noticias hizo un recorrido por las instalaciones de este establecimiento y observó que aún continúan con las buenas prácticas implementadas hace más de un mes: puestos ordenados, pasillos libres, señalización de distanciamiento, entre otras medidas.

“Todos los cambios que se han hecho seguirán de forma permanente. Se continuará con la desinfección semanal y el mercado se cierra dos días a la semana. Los clientes están respondiendo de forma positiva a estas medidas”, aseguró la administradora, María Parí.