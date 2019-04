Javier Velásquez y Héctor Becerril no fueron invitados a la ceremonia de aniversario de Chiclayo | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Composición RPP

Los congresistas Héctor Becerril y Javier Velásquez, no fueron invitados a la ceremonia por los 184 años de creación política de la provincia de Chiclayo, debido a que están investigados por el caso Los Temerarios del Crimen.

Para el subgerente de Imagen Institucional y Relaciones Públicas del municipio, Pavel Toro, haberlos considerado en la lista de invitados hubiera significado una falta de respeto a la ciudad. “Desde mi punto de visto, he invitado a las autoridades, pero no me parece que estos dos congresistas deban ser considerados, porque sería darle la espalda a la ciudad y a nosotros mismos, con todos estos problemas de limpieza en la ciudad”, aseguró.

Alcalde respalda exclusión

Al ser consultado por la desición de haber excluido a dos congresistas de la República a la ceremonia central de aniversario de la ciudad, el alcalde Marcos Gasco Arrobas, respaldó al subgerente de Imagen Institucional y Relaciones Públicas.

"Yo tampoco invitaría a Héctor Becerril, por él está así la ciudad, eso es lo que creo, eso es lo que creen todos. Él está en graves sindicaciones y está en investigación por estar coludido en la licitación de la Planta de Transferencia de Residuos Sólidos", enfatizó Gasco.

Respecto, a no invitar al congresista Javier Velásquez, el burgomaestre señaló: "Voy a conversar con Pavel, pero él tiene autonomía también. Voy a conversar", reiteró.

Día central de los 184 años de Chiclayo será el 17 de abril y no el 18. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Archivo RPP Noticias

Aniversario y Semana Santa

Por otro lado, debido a la coincidencia del aniversario con los días de Semana Santa, el funcionario explicó que se han reprogramado actividades, por lo que para este 17 de abril se han programado las ceremonias centrales de celebración. En tanto, la verbena de aniversario se hará con artistas locales el próximo 27.

Finalmente, Pavel Toro aseguró que solo gastará 5 mil soles en todas las actividades por aniversario de Chiclayo, pues no existe dinero ni pretende gastar un sol más, teniendo en cuenta la situación económica que atraviesa la comuna.

“Es más, ese dinero todavía no lo desembolsan. Ahora estoy poniendo de mi propio peculio, pero sé que presentando todas las boletas y facturas se me reembolsará”, dijo a RPP Noticias.