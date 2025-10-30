Lambayeque: ¿qué pasará con el bebé que fue abandonado dentro de una caja de cartón en un parque?

Entre aplausos y tristeza, personal del Hospital Regional de Lambayeque, despidieronn al pequeño Felipe. | Fuente: RPP

Entre aplausos, lágrimas y bendiciones, personal médico y de enfermería del Hospital Regional de Lambayeque despidió al bebé que fue abandonado dentro de una caja de cartón en un parque del distrito de José Leonardo Ortiz. Luego de 18 días bajo observación y cuidados intensivos, el pequeño fue trasladado el jueves 30 de octubre al albergue Santa Rosa, en la región Piura, donde permanecerá bajo la protección del Estado.

“El niño clínicamente está estable, afebril, tolera la vía oral y se encuentra muy tranquilo. Tiene un desarrollo psicomotor adecuado, pesa 4 kilos 350 gramos y mide 51 centímetros. Es un bebé sano”, precisó Janeth Chuan Ibáñez, médico pediatra jefa del Área Clínica del hospital.

Bajo la protección del Estado

Por disposición del Ministerio Público y de la Unidad de Protección del Menor, el bebé fue derivado al albergue Santa Rosa de Piura, debido a la falta de cupos en los centros de acogida de Lambayeque. Allí permanecerá mientras avanza el proceso legal que podría culminar en su adopción.

“El niño está bajo protección del Estado. Se ha encontrado un cupo en Piura porque los albergues locales ya están llenos. Irá con su historia clínica, informe médico y las indicaciones necesarias para sus controles de crecimiento”, explicó la representante del área de pediatría.

Un pequeño que conquistó corazones

Durante su permanencia en el hospital, el menor recibió atención médica constante y también el cariño del personal y de la ciudadanía. El doctor Flavio Maticorena, coordinador del servicio de Pediatría, explicó que el recién nacido fue tratado inicialmente por sospecha de infección, pero logró recuperarse satisfactoriamente.

“Se le trató como a un niño infectado, con antibióticos durante una semana, y luego recibió todos los cuidados de un recién nacido. Las enfermeras, médicos, internos y voluntarios se encariñaron mucho con él. Gracias a Dios, hoy está sano y bajo la tutela del Estado”, señaló el especialista.

El médico destacó además el apoyo de la comunidad. “A través del voluntariado, muchas personas trajeron leche, pañales, ropa y productos de aseo. Se va con todo lo necesario para continuar su crecimiento. Es un bebé bendecido por Dios”, añadió.

Personal del hospital que cuidó al pequeño Felipe desea lo mejor en su nueva estadía en la región Piura. | Fuente: RPP

Un milagro de octubre

El personal del Hospital Regional de Lambayeque coincidió en describir el caso como un milagro: “En octubre también hay milagros”, dijo el doctor Maticorena. “Este bebé fue abandonado, pero sobrevivió gracias a la rápida acción de los vecinos y al trabajo del hospital. Su historia refleja las injusticias y la pobreza que vivimos, pero también la esperanza y la solidaridad del pueblo lambayecano”, reflexionó.

El bebé que un día fue hallado dentro de una caja, bajo un árbol en un parque, partió hacia un nuevo comienzo en la región Piura. Se despidió de quienes lo acogieron con tanto cariño durante sus primeros días de vida, pero viajó con la esperanza de acercarse a quienes, quizá, puedan brindarle un hogar seguro y lleno de amor.

Junto a personal del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y las donaciones que recibió, Felipe fue trasladado a Piura. | Fuente: RPP