Actualidad "Mi mundo es el trabajo de hacer jugos", dice una comerciante llamada María

'Nuestra tierra': RPP visitó el mercado de Belén en Iquitos | Fuente: RPP

Loreto: disfrutamos de un desayuno regional en el mercado Belén de Iquitos | Fuente: RPP

Frutas frescas y mucho cariño. En el mercado de Belén de la ciudad de Iquitos, en la región Loreto, uno puede encontrar a diario un delicioso desayuno regional a base de productos locales para iniciar una buena jornada.

"Este es el mercado más grande de Iquitos, bienvenidos, los esperamos (...) si bien es cierto la situación está difícil, acá en Belén las cosas están más baratas", señaló María, una vendedora de jugos, a Xenia Martínez, enviada especial para cubrir 'Nuestra Tierra'.

"Mucho amor"

La comerciante que vende jugos desde hace 42 años en el mercado de Belén indicó a RPP Noticias que en el establecimiento comercial uno puede encontrar mucha variedad de productos, como la naranja regional, y sobre todo un buen precio.

"Acá tenemos un jugo natural y simple con papaya, banana, maracuyá, limón y mucho amor. Tenemos variedad de panes, pan de dos soles, jamonada, queso, paté, huevo batido y queso. Tenemos huevo entero, hamburguesa, omelette y pan con pollo", dijo.

Un jugo especial que ofrece la comerciante en el puesto de "Refrigerios Mari" es la malta con huevo-también conocido como ponche-, que incluye leche, algarrobina y miel de abeja.

"Tiene doble finalidad. Te reestablece cuando tienes una mala noche. Generalmente las personas que trabajan en la noche vienen a consumir esto porque al tomar esto es como si consumieras un caldo de gallina", aseguró.

"Mi mundo es el trabajo de hacer jugos"

María precisó que a diario se levanta a las 3 de la mañana para preparar los insumos del desayuno y destacó que gracias a su trabajo ha podido criar seis hijas que llegaron a ser profesionales.

"No me avergüenza ser juguera, tengo seis hijas profesionales. Me gusta trabajar, si bien es cierto mis hijas me mandan mi propina, como se dice, pero también mi mundo es el trabajo de hacer jugos. El día que no trabajo me enfermo. Solo voy a descansar el día que el Señor decida llevarme", afirmó.