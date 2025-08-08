Últimas Noticias
Un muerto y varios heridos en disturbios antes de un concierto en el Movistar Arena de Bogotá

Los disturbios ocurrieron en las afueras del Movistar Arena de Bogotá, donde iba a dar un concierto la banda argentina de cumbia villera Damas Gratis.
Los disturbios ocurrieron en las afueras del Movistar Arena de Bogotá, donde iba a dar un concierto la banda argentina de cumbia villera Damas Gratis. | Fuente: Google Street View
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

La Secretaría de Gobierno de Bogotá confirmó "el fallecimiento de un hombre adulto, quien fue arrollado por un vehículo", así como "la atención de 20 curaciones menores por parte del operador de salud".

Una persona murió y varias quedaron heridas en unos disturbios ocurridos el miércoles por la noche en las afueras del Movistar Arena de Bogotá y que se extendieron a la parte interna del coliseo, donde iba a dar un concierto la banda argentina de cumbia villera Damas Gratis y que fue finalmente cancelado, confirmaron el jueves las autoridades.

"Lamento la muerte de una persona esta noche a las afueras del Movistar Arena, quien, según la información preliminar, habría sido atropellado. En todo caso, esto será motivo de investigación", manifestó en su cuenta de X el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

La Secretaría de Gobierno de Bogotá confirmó en un comunicado "el fallecimiento de un hombre adulto, quien fue arrollado por un vehículo", así como "la atención de 20 curaciones menores por parte del operador de salud" y cuatro traslados a hospitales de la zona, "los cuales, en su mayoría, se encuentran en estado estable".

El alcalde consideró "absolutamente repudiables" los hechos de violencia sucedidos antes del espectáculo, que tuvo que ser cancelado.

"Este tipo de violencias no puede ser pasado por alto, ni aceptado como normal. Como resultado de las riñas, varias personas están siendo atendidas en diferentes centros hospitalarios de la ciudad", agregó.

¿Cómo se originaron los disturbios?

Al parecer, todo comenzó con una riña entre hinchas de equipos de fútbol y se convirtió rápidamente en una batalla campal enfrente del Movistar Arena, lo que obligó a una unidad antidisturbios de la policía a intervenir.

Por su parte, el Movistar Arena señaló en un comunicado que la administración de ese recinto, una de las principales casas de espectáculos de Bogotá, "tuvo como prioridad proteger a los asistentes y colaboradores" y por eso canceló el concierto de Damas Gratis, que está de gira por Colombia.

"El Movistar Arena colaborará con las autoridades con las investigaciones correspondientes y mantendrá enterado a los espectadores por medio de sus canales oficiales", agregó. 

