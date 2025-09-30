Piura: ¿qué se sabe de la muerte de una gestante de 30 años que la Policía investiga como presunto feminicidio?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Policía Nacional investiga el presunto feminicidio de una mujer gestante de 30 años en la provincia de Paita, región Piura. El principal sospechoso es su pareja, identificado como Wender Javier Alzate Carrasco, de nacionalidad venezolana, según informaron fuentes policiales.

De acuerdo con la información preliminar, la mujer ingresó de emergencia la noche del sábado 27 de setiembre al hospital Las Mercedes de Paita, donde falleció a consecuencia de una hemorragia severa. Testimonios señalan que la víctima habría sido agredida por su pareja tras resistirse a mantener relaciones sexuales.

Tras la alerta a la Comisaría Ciudad del Pescador, efectivos policiales desplegaron un operativo que permitió ubicar y detener al sospechoso, quien permanece en la dependencia policial bajo detención preliminar en flagrancia por un plazo de 48 horas, mientras continúan las diligencias.

Hijos en la orfandad

En tanto, los familiares de la víctima reciben acompañamiento del Centro de Emergencia Mujer de Paita Baja, que brinda atención psicológica y legal. Tres menores de edad han quedado en situación de orfandad, según informó el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

familiares y amigos de gestante piden cárcel para el presunto feminicida | Fuente: RPP

Fiscalía investiga

La Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Paita inició diligencias inmediatas para esclarecer la muerte de la madre de familia, quien cursaba un embarazo de 14 semanas y habría sido víctima de agresión sexual por parte de su conviviente.

El fiscal dispuso la práctica de la necropsia correspondiente, la recepción de declaraciones de familiares y médicos tratantes, así como otras actuaciones urgentes orientadas a determinar las circunstancias de la muerte y las responsabilidades del caso, según indicó la institución.

Feminicidios en Piura

Las estadísticas del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables revelan que de enero a agosto de 2025 se identificaron cinco casos con características de feminicidio en las provincias de Piura y Sechura, de la región Piura.