Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Tacna: interno del penal de Pocollay denuncia haber sido agredido sexualmente por parte de ocho reclusos

Tacna: interno del penal de Pocollay denuncia presunta violencia sexual y amenazas por parte de reclusos
Tacna: interno del penal de Pocollay denuncia presunta violencia sexual y amenazas por parte de reclusos | Fuente: Difusión
Pedro Luis Ramos Martinez

por Pedro Luis Ramos Martinez

·

La Policía Nacional informó que la víctima presentó la denuncia e identificó a los presuntos agresores. La Fiscalía inició las investigaciones.

Un interno del penal de varones de Pocollay acusó a ocho reclusos de haberlo agredido sexualmente y de ser objeto de constantes amenazas en prisión Así lo informó la Policía Nacional en Tacna.

Según la denuncia, el reo, de 23 años y natural de Lima, señaló que la agresión aparentemente ocurrió el pasado 5 de enero, cuando se encontraba en la zona de duchas del pabellón D. La presunta víctima señaló que reconoce a los agresores por sus apelativos y que ya proporcionó sus identidades a las autoridades.

El caso es investigado también por el Ministerio Público, a cargo de la fiscal Virginia Salas Mendoza. De acuerdo con las primeras indagaciones, los internos sindicados cumplen condenas por delitos como robo agravado y tocamientos indebidos.

Tras la denuncia, el interno indicó además que esta no sería la primera vez que sufre agresiones dentro del penal.

Video recomendado
Tags
Tacna INPE Policía Nacional

RPP TV

En Vivo

Más sobre Tacna

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA