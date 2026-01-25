Tacna: interno del penal de Pocollay denuncia haber sido agredido sexualmente por parte de ocho reclusos

La Policía Nacional informó que la víctima presentó la denuncia e identificó a los presuntos agresores. La Fiscalía inició las investigaciones.

Un interno del penal de varones de Pocollay acusó a ocho reclusos de haberlo agredido sexualmente y de ser objeto de constantes amenazas en prisión Así lo informó la Policía Nacional en Tacna.

Según la denuncia, el reo, de 23 años y natural de Lima, señaló que la agresión aparentemente ocurrió el pasado 5 de enero, cuando se encontraba en la zona de duchas del pabellón D. La presunta víctima señaló que reconoce a los agresores por sus apelativos y que ya proporcionó sus identidades a las autoridades.

El caso es investigado también por el Ministerio Público, a cargo de la fiscal Virginia Salas Mendoza. De acuerdo con las primeras indagaciones, los internos sindicados cumplen condenas por delitos como robo agravado y tocamientos indebidos.

Tras la denuncia, el interno indicó además que esta no sería la primera vez que sufre agresiones dentro del penal.