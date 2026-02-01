Últimas Noticias
Desarticulan banda ‘Los Jack Daniel del Sur’ en Tacna: incautan licor de contrabando valorizado en S/350 mil

En los vehículos se hallaron 170 cajas de licor de reconocidas marcas.
En los vehículos se hallaron 170 cajas de licor de reconocidas marcas. | Fuente: Foto: PNP / Video: RPP
Wendy Milla Loo

por Wendy Milla Loo

·

Durante un operativo nocturno en la carretera Tacna–Tarata, la Policía Fiscal intervino tres vehículos que transportaban 170 cajas de licor sin documentación legal.

La Policía Fiscal desarticuló a la presunta banda criminal denominada ‘Los Jack Daniel del Sur’ cuando sus supuestos integrantes transportaban licor de contrabando valorizado en aproximadamente S/350 mil durante un operativo nocturno realizado en la carretera Tacna-Tarata. Así lo informó la PNP.

De acuerdo con la información de la Policía Nacional, durante la intervención, se produjo la captura de tres personas que pertenecerían a la banda delincuencial y que estarían implicadas en el presunto delito aduanero de contrabando.

El operativo se produjo la madrugada de hoy, domingo, cuando agentes de la PNP detectaron a tres vehículos circulando a excesiva velocidad por el kilómetro 20 de la carretera Tacna-Tarata.

Los efectivos intentaron detenerlos; sin embargo, los conductores se dieron a la fuga, iniciándose una persecución, que culminó en el kilómetro 30 de la vía con la intervención de los automóviles.

Detenidos

Durante el operativo, los agentes PNP detuvieron a Kenyo Huamán (25), Mijail Mollera (35 año) y Hernán Arotaype (26). Asimismo, en los vehículos se hallaron 170 cajas de licor de reconocidas marcas, las cuales carecían de documentación legal.

La mercadería y los tres vehículos intervenidos fueron incautados por la Policía Fiscal por estar vinculados con el presunto delito de contrabando. Tras ello, el caso fue puesto a disposición de la Fiscalía Especializada en Delitos Aduaneros y contra la Propiedad Intelectual.

Durante la intervención, se produjo la captura de tres personas.

Durante la intervención, se produjo la captura de tres personas. Fuente: PNP

La Reincorporación de Tacna: 95 años de una historia de amor por el Perú

Tacna conmemora 95 años de su reincorporación al Perú con una historia de amor, resistencia y pertenencia que todo peruano debe conocer y valorar. Es la historia de una ciudad que siempre se sintió peruana y lo demostró tras una dura ocupación chilena. Javier Rumiche nos ofrece el siguiente informe.
Tacna Los Jack Daniel del Sur Contrabando Licor

