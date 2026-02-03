Gremios de Tacna se movilizarán este miércoles en rechazo al traslado de casi 100 reos al penal de Challapalca

Diversos gremios sociales de Tacna han anunciado una movilización para mañana, miércoles, en rechazo del traslado de casi 100 reos de alta peligrosidad de centros penitenciarios de Lima y Callao al penal de Challapalca, ubicado en la provincia de Tarata, en dicha región.

Así lo anunció, este martes, Dante Morales, representante del Frente Regional de Defensa de Tacna, quien exigió una mesa de diálogo urgente con el presidente de la república José Jerí o con el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, para exigir el retorno de los reos trasladados a sus penales de origen.

Entre los gremios que acatarán la medida se encuentran Ajuzotac -que agrupa a 46 asociaciones de comerciantes- además del Sutep, ferias de ropa y calzado de segundo uso, gremios de mercados y otros colectivos que confirmaron su participación en la movilización.

Además, Morales hizo un llamado a los taxistas para que se sumen a la medida de fuerza. Se ha informado que los manifestantes se concentrarán en puntos estratégicos como la plaza José Olaya de Ciudad Nueva, y los óvalos Túpac Amaru, El León, Pocollay y Callao, este último en el ingreso a Gregorio Albarracín. La movilización culminará en el Paseo Cívico, frente al Arco Parabólico.

Cabe destacar que la medida de fuerza ya había sido anunciada desde el último 10 de enero, 5 días después del traslado de los reos a Challapalca. En ese entonces, el representante del Frente Regional de Defensa de Tacna indicó a RPP que dicho penal se encontraba hacinado, superando el 50% de su capacidad, lo que representaba un riesgo para la seguridad.

Además, Morales recordó los recientes hallazgos de acceso a internet y hechos violentos ocurridos en dicho centro penitenciario y alertó sobre el impacto ambiental en la comunidad de Maure, debido al aumento de desechos y contaminación en la zona.

Ministro de Justicia responde a anuncio de movilización en Tacna

Walter Martínez, ministro de Justicia, en diálogo con RPP, se pronunció respecto a la movilización que tendrá lugar mañana en Tacna. El titular del Minjus indicó que el traslado de los reos era algo necesario.

"Se ha tomado la decisión de reorganizar, de reclasificar a los internos que hay a nivel nacional. No puede ser posible que internos de alta peligrosidad estén junto con los internos que son, digamos, reos primarios, internos primarios de baja peligrosidad. Entonces lo que se está haciendo es esta separación que me parece que es correcta, que es fundamental para evitar que las cárceles sigan siendo escuelas de la delincuencia", indicó.

"Entonces, son decisiones que tenemos que tomar y que van a tender a mejorar el control de las cárceles que el Estado tiene que tener. Para ello se ha hecho esta reorganización y se está separando a los internos más peligrosos se los está llevando a los penales en las zonas altoandinas", agregó.

Asimismo, Martínez sostuvo que, si bien "todas las decisiones que se toman son perfectibles" y pueden ser evaluadas, "en estos momentos, es necesaria hacer esta reorganización de internos a través de llevarlos a otros penales".

Cabe recordar que el traslado a Challapalca de 100 internos de alta peligrosidad que estaban en varias prisiones de Lima y Callao, ocurrió el pasado 5 de enero.

Los internos trasladados proceden de los establecimientos penitenciarios de Lurigancho (29), Ancón I (22), Miguel Castro Castro (20), Callao (22) y Huaral (7). Asimismo, de los 100 reos, unos 66 son sentenciados y 34 están procesados por los delitos de organización criminal (19), robo agravado (56), extorsión (6), sicariato (8), homicidio (6), tráfico ilícito de drogas (2) y tráfico ilícito de armas (3).

El INPE informó que estas personas cumplirán en Challapalca un régimen que contempla solo dos horas de patio de manera individual, conforme a los protocolos de seguridad vigentes.