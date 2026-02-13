Fiebre crema: más de 50 mil entradas vendidas para duelo ante Cienciano en el Monumental

El hincha de Universitario de Deportes respondió al llamado y los cremas ya superan las 50 mil entradas vendidas para el partido ante Cienciano por la Fecha 3 del Torneo Apertura. Los aficionados llenarán el Monumental para uno de los partidos más atractivos de la jornada que se jugará a las 8.30 p.m.

Universitario de Deportes compartió en sus redes sociales que las entradas para la Tribuna Sur se agotaron, al igual que los boletos para Norte y Oriente. Son más de 50 mil los hinchas que se darán cita en el Estadio Monumental para alentar al equipo que llega de un polémico empate ante Cusco FC en el partido disputado en el Cusco.

𝗣𝗼𝗿𝗾𝘂𝗲 𝗰𝗮𝗱𝗮 𝗱𝗶́𝗮 𝘆𝗼 𝘁𝗲 𝗾𝘂𝗶𝗲𝗿𝗼 𝗺𝗮́𝘀 🎶🎶🎶



Ya son más de 50 mil los cremas confirmados, entre tribunas y palcos, para nuestro partido ante Cienciano en el @Monumental_U_.



🎟️ Adquiere tus entradas aquí ▶️ https://t.co/ZreYCmMz58 #UnaHistoriaDeGrandeza pic.twitter.com/ZRkiz4Gibz — Universitario (@Universitario) February 13, 2026

En la fecha 2 se generó gran controversia en el duelo entre Universitario de Deportes y Cusco FC. La razón: un penal cobrado por el árbitro Kevin Ortega a favor de los locales tras revisión del VAR, a los 88' de juego. El cobro devino en el empate para los cusqueños. La 'U' reclamó y el tema sigue en evaluación.

Por esta razón Universitario de Deportes hizo un llamado a su gran hinchada para llenar el estadio y apoyar al equipo y la respuesta fue inmediata: tribunas agotadas y la fiesta asegurada en las tribunas del Monumental.

𝗡𝗨𝗘𝗦𝗧𝗥𝗢 𝗠𝗔𝗬𝗢𝗥 𝗢𝗥𝗚Ⓤ𝗟𝗟𝗢 💛❤️



🤩 Este partido le rendimos homenaje a la mejor hinchada del Perú, cuyo aliento nos acompaña fecha a fecha.



🫶 Por eso, en nuestra camiseta de mañana, nuestro primer equipo hará un reconocimiento especial al aliento incondicional de… pic.twitter.com/71ylcmtkbu — Universitario (@Universitario) February 13, 2026

Universitario vs. Cienciano: ¿cómo llegan a la fecha 3 del Torneo Apertura 2026?



Universitario empató 1-1 ante Cusco FC de visitante, mientras que Cienciano goleó 6-1 a Juan Pablo II de local.

¿Cuándo y dónde juegan Universitario vs. Cienciano en vivo por el Torneo Apertura 2026?

El partido está programado para el viernes, 13 de febrero, en el estadio Monumental en Lima. El recinto tiene una capacidad para 85 018 espectadores aproximadamente.

¿Dónde ver el Universitario vs Cienciano en vivo por TV y streaming?



El partido de Univrersitario ante Cienciano será transmitido por L1 Max, canales 14 y 714 de Movistar, y la plataforma streaming L1 Play. RPP lo tendrá en radio en los 89,7 FM y 730 AM, en tanto que RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.