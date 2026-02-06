Tacna: embargan propiedades de Mario y César Vizcarra por presunto caso de colusión agravada

Mario Vizcarra Cornejo, actual candidato presidencial por el partido Perú Primero, y su hermano César Vizcarra son investigados como presuntos cómplices en este caso, que se remonta al año 2018, cuando la Municipalidad Distrital de Ilabaya ejecutaba trabajos de defensas ribereñas.

El embargo de propiedades de los hermanos Mario y César Vizcarra Cornejo fue dispuesta en el marco de una investigación por el presunto delito de colusión agravada, vinculado a la simulación del alquiler de maquinaria para una obra ejecutada en el centro poblado de Mirave, distrito de Ilabaya, provincia de Jorge Basadre en la región Tacna, informó la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

La medida cautelar fue dispuesta por el Juzgado de Investigación Preparatoria de Jorge Basadre y alcanza un monto aproximado de S/ 1 millón 360 mil, con el objetivo de asegurar una eventual reparación civil al Estado. Según la investigación fiscal, el presunto perjuicio económico estaría relacionado con un contrato valorizado en S/ 6 millones, correspondiente al alquiler de maquinaria que no habría sido ejecutado.

Mario Vizcarra Cornejo, actual candidato presidencial por el partido Perú Primero, y su hermano César Vizcarra son investigados como presuntos cómplices en este caso, que se remonta al año 2018, cuando la Municipalidad Distrital de Ilabaya ejecutaba trabajos de defensas ribereñas.

El procurador anticorrupción Reynaldo Coyla señaló que el embargo comprende la inscripción de inmuebles y la prohibición de disponer de los bienes, a fin de garantizar el pago de la reparación civil si así lo determina el Poder Judicial. La investigación continúa en etapa preparatoria y los implicados ya fueron notificados de la medida.