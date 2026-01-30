Hallan sin vida a reo dentro de su celda en el penal de Challapalca

Un reo del penal de Challapalca, en la región Tacna, fue hallado sin vida dentro de su celda, confirmó el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

En un comunicado, el ente estatal informó a las 2:10 p.m. del jueves, 29 de enero, agentes de seguridad de la prisión encontraron al interno C.J.M.J. “en estado de inconsciencia al interior de su celda”.

El INPE aseguró que, de inmediato, se activaron los protocolos de seguridad y se procedió al aislamiento de la zona. “El personal de salud del área de tópico del recinto penitenciario se apersonó al lugar, constatando que el interno ya no presentaba signos vitales”, refirió la entidad.

Cabe mencionar que el reo cumplía en Challapalca condena por los delitos de robo agravado y asociación ilícita para delinquir.



Muerte en investigación

El INPE indicó que notificó el hecho a la Policía Nacional y al Ministerio Público, “a fin de que se realicen las diligencias correspondientes”.

Al respeto, el ente estatal sostuvo que “viene brindando todas las facilidades a las autoridades competentes para el desarrollo de las investigaciones conforme a ley”.

“El INPE reafirma que continúa redoblando esfuerzos para fortalecer el control, la seguridad y la vigilancia en los establecimientos penitenciarios a nivel nacional, en estricto cumplimiento de los protocolos y del marco normativo vigente”, concluyó.

Cabe recordar que la semana pasada un interno recluido por el delito de robo agravado fue encontrado muerto en el penal de Trujillo. Días atrás, un reo de nacionalidad venezolana fue hallado sin vida en su celda del penal de Chiclayo, en la región Lambayeque.

