Dayanita volverá a trabajar con Jorge Benavides: “Regresé con humildad, le prometí no fallar”

La actriz cómica anunció su retorno al equipo del humorista tras limar asperezas y aseguró que asume esta nueva etapa con compromiso.

La comediante Dayanita confirmó su reconciliación con Jorge Benavides y su regreso al equipo de producción del nuevo espacio JB Noticias, tras más de un año de distancia y varios altibajos en su relación laboral con el humorista.

La actriz cómica relató cómo se acercó a Benavides a través de un miembro del equipo de producción para conversar sobre su situación. “Llegué con todos los nervios y vergüenza porque sé que todo fue mi culpa; regresé con toda mi humildad, estoy de nuevo con mi jefecito, estoy feliz”, expresó a Trome.

La artista aseguró que entiende la oportunidad que le fue brindada y afirmó su compromiso de no fallar. “Por supuesto, le he prometido que no le voy a fallar, es mi compromiso”, agregó.

El regreso de Dayanita al proyecto surge en medio de la presentación de JB Noticias en Panamericana Televisión donde JB compartió una foto en redes sociales donde aparece la actriz en un sketch de un confesionario.

La vez que JB dijo que no le daría una tercera oportunidad a Dayanita

En julio de 2025, después de que Magaly TV La Firme revelara la supuesta incursión de Dayanita en el contenido para adultos tras salir de JB en ATV, Jorge Benavides se pronunció sobre ello y cuestionó la elección de su excompañera de trabajo asegurando que no debió tomar ese camino.

“Quién en su sano juicio deja un trabajo así, bien remunerado, que solo son dos días para dedicarse a lo que se dedica. Yo no la juzgo cada quién decide por su vida”, dijo para las cámaras del programa de espectáculos.

Asimismo, mencionó que no se arrepiente en la segunda oportunidad que le dio en JB en ATV, pero no habrá una tercera: “No habrá una tercera oportunidad, no puedo trabajar con una persona tan inestable”, sostuvo en ese entonces.

¿Por qué renunció Dayanita a JB en ATV?

A inicios de abril de 2023, Dayanita anunció oficialmente su salida del programa JB en ATV. Ella había recibido una sanción por un acto de indisciplina, pero su permanencia en el espacio que lidera Jorge Benavides no era del todo clara hasta que dio un paso al costado.

"Ante todo hago público este mensaje, por el cariño y respeto que guardo por Jorge Benavides, mi jefe y guía en estos 5 años de carrera televisiva", publicó en Instagram.

En su comunicado, Dayanita admitió que cometió errores por no separar lo emocional de lo profesional.