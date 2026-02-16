Tacna: Sujetos realizan pintas en el Arco Parabólico durante celebración por el aniversario de Alianza Lima

El Municipio de Tacna informó que con las cámaras de seguridad se identificarán a los responsables de haber cometido este delito.

Alfonso Flores, jefe de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Tacna, informó este lunes que unos sujetos realizaron pintas anoche en el "Monumento Conmemorativo a los Héroes Almirante Miguel Grau y Coronel Francisco Bolognesi", conocido como el Arco Parabólico, y en la Zona Monumental de la ciudad.

El funcionario informó que este hecho se dio durante un banderazo realizado por hinchas de Alianza Lima en el centro de la ciudad como celebración por los 125 años del equipo blanquiazul. Además, precisó que entre los puntos afectados también se encuentran la Plaza de la Mujer y la Plaza Zela, así como locales privados ubicados en la calle Alto de Lima y Av. San Martin. En ese sentido, señaló que a través de las cámaras de videovigilancia se identificarán a los responsables.

"Estamos ahorita en una implementación y recopilación de información y datos con las cámaras de video vigilancia que están en la trayectoria de lo que es el desplazamiento que hicieron esos caballeros. Este producto fílmico va a ser llegado a la comisaría", informó Flores para RPP.

Por su parte, el director de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Tacna, Daniel Zegarra Rivera, anunció que se interpondrá la denuncia penal por los actos de vandalismo perpetrados contra el Arco Parabólico, ya que se trata de un Patrimonio Cultural de la Nación. Advirtió que los responsables podrían enfrentar penas de entre tres y seis años de prisión, según el Código Penal y la Ley N.° 28296.