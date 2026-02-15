Tacna: Migraciones inicia desde mañana lunes 16 de febrero enrolamiento biométrico en Santa Rosa

RPP pudo conocer que la Superintendencia Nacional de Migraciones iniciará desde mañana lunes 16 de febrero el enrolamiento de datos biométricos en el complejo fronterizo Santa Rosa en Tacna, tras concluir un período de marcha blanca que comenzó en diciembre del 2025.

El jefe zonal de migraciones en Tacna, Luis Ramos, explicó que la medida —que ya se aplica en todos los puestos de control migratorio del país— busca garantizar la plena identificación de las personas que ingresan al territorio nacional con el fin de fortalecer la seguridad y el orden interno.

Añadió que a partir de ahora, se realizará la captura de fotografía del rostro y las impresiones dactilares de los viajeros.

El registro será por única vez y una vez almacenados correctamente los datos en el sistema, no será necesario repetir el procedimiento en futuros ingresos.

La disposición alcanza a menores desde los 7 u 8 años de edad, mientras que los bebés quedan exceptuados.

Para atender la demanda, se ha habilitado 14 ventanillas que operarán las 24 horas del día, informó el funcionario.

No obstante, la autoridad advirtió que la implementación de esta tecnología incrementará los tiempos de atención por usuario.

El jefe zonal de migraciones en Tacna sostuvo que la medida no puede postergarse más para alinear a Tacna con los estándares nacionales respecto a la situación migratoria.