Puno: Hombre muere tras ser atropellado por un auto y el chofer involucrado se fuga del lugar

La Policía Nacional informó que el conductor del vehículo no se detuvo para auxiliar a la víctima y se fue del lugar.

Un hombre de 31 años perdió la vida tras ser atropellado por un auto particular en el kilómetro 22 de la carretera que conecta el distrito de Crucero con el centro poblado Carlos Gutiérrez, en la provincia de Carabaya, región Puno.

La víctima fue identificada como Diego Armando Quispe Turpo. De acuerdo con información proporcionada por la Región Policial, el conductor del vehículo involucrado no se detuvo para auxiliarlo y se fue del lugar.

El hecho fue reportado por pobladores de la zona. Agentes de la Policía Nacional se trasladaron hasta el lugar y encontraron el cuerpo del joven tendido a un costado de la vía, con graves lesiones en la cabeza.

La fiscal de turno llegó a la zona para ordenar el levantamiento del cadáver y disponer las diligencias de ley. En tanto, la Policía inició las investigaciones correspondientes para identificar al responsable, determinar las características del vehículo implicado y esclarecer las circunstancias en que ocurrió este lamentable accidente.

Las autoridades no descartan solicitar testimonios de posibles testigos que permitan ubicar al conductor prófugo.