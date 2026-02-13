Últimas Noticias
Tacna: un hombre muere tras ser embestido por un auto en la Panamericana Sur

El cuerpo de la víctima fue trasladado a la Morgue mientras que el conductor deberá pasar por las investigaciones correspondientes. | Fuente: RPP Tacna
Pedro Luis Ramos Martinez

por Pedro Luis Ramos Martinez

·

La víctima aún no ha podido ser identificada y la Policía Nacional inició las investigaciones sobre este caso.

Un hombre que manejaba un scooter eléctrico murió tras ser atropellado por un auto particular en el kilómetro 1 318 de la Panamericana Sur, a la altura del sector de Hospicio, en la vía que conduce hacia Los Palos y Santa Rosa, en Tacna.

Debido al violento impacto, la víctima falleció de manera instantánea, quedando su cuerpo a unos 50 metros del punto de colisión. El scooter terminó completamente destruido, con sus piezas —incluidas las baterías y el manillar— esparcidas sobre la vía. En tanto, el automóvil presentó daños en el parabrisas, guardafangos y techo.

El conductor del auto fue identificado como Jeremías Maquera Ticona (51), quien deberá someterse a las investigaciones que inicie la Policía Nacional. 

La víctima, un varón adulto que vestía buzo y casaca negra, no portaba documentos de identidad, por lo que será identificada oficialmente en la morgue con participación del Ministerio Público.

