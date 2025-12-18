Alcalde de Lima plantea la creación de la Guardia Municipal, cuyos integrantes podrán portar armas de uso civil

Se trata de una fuerza municipal que estará debidamente calificada y que, según explicó el alcalde Renzo Reggiardo, apoyará a la Policía Nacional en la lucha contra la criminalidad.

El alcalde de Lima Metropolitana, Renzo Reggiardo, se refirió este miércoles a su propuesta para crear una Guardia Municipal, una iniciativa que busca transformar el actual sistema del Serenazgo para profesionalizar a los integrantes de esta fuerza municipal.

Reggiardo detalló que el objetivo es dotar a los serenos con mayores capacidades operativas para enfrentar delitos menores y ordenar el tránsito, en un rol complementario al de la Policía Nacional.

Los integrantes de esta fuerza municipal – acotó el burgomaestre –contarán con armas de fuego de uso civil y bajo calibre, pero tras recibir capacitaciones y certificarse que cuenten con la respectiva licencia.

“Que estén debidamente capacitados, profesionalizados, que puedan ejercer una función adecuada, que puedan utilizar armas bajo la ley precisamente de la utilización de armas de uso civil. Esta sería una fuerza civil, no es una fuerza militar, no es una fuerza policial como tal”, explicó a la prensa.

“… y en esa línea también nos gustaría que este cuerpo de seguridad civil pueda también ser considerado en ese sentido”, agregó.

Reggiardo insistió en que se tratarán de “armas de bajo calibre” y no armamento “de guerra”, después de que se le consultara si es que el equipamiento será similar al que porta la Policía.

Reggiardo dice que era previsible la extensión del estado de emergencia

De otro lado, el alcalde capitalino señaló que era previsible la extensión del estado de emergencia en Lima y Callao a raíz de los altos índices de inseguridad ciudadana.

No obstante, pidió al Gobierno de José Jerí brindar un balance del primer estado de emergencia decretado el 22 de octubre pasado.

“Es conveniente que el gobierno… dé a conocer detalles claros, concretos, de cómo ha sido el avance. Y eso tiene que darse con estadística, con información clara en ese aspecto de este estado de emergencia”, comentó.

“Es importante que esto se dé a la brevedad”, añadió.

El alcalde de Lima dio estas declaraciones tras participar en la Navidad el Niño Limeño 2025, una actividad que se realizó en el Paseo de la Aguas, en el centro de la ciudad.