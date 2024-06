Edwin Martinez pide apoyo para Arequipa tras sismo: "Que no sea cuestión de llevar un poco de alimentos y frazadas"

Lima Edwin Martinez sobre sismo en Arequipa: “Que no sea cuestión de llevar un poco de alimentos y frazadas y luego olvidarse” [VIDEO]

El congresista no agrupado, Edwin Martínez, dijo en RPP el Gobierno Regional y el Central han tenido una participación “no tan tardía” tras el sismo de magnitud 7.0 registrado durante la madrugada del viernes en el distrito de Yauca, provincia de Caravelí, en la región Arequipa. Asimismo, indicó que espera que no se olviden de los afectados luego de llevar alimentos y frazadas.

“Creo que el Gobierno Regional y el Gobierno Nacional han tenido una participación no tan tardía, como en periodos anteriores. Espero que no sea solo por este tema de la emergencia y que realmente se reparen los canales, que se brinde protección a las familias que se han resquebrajado sus viviendas. Que no sea cuestión de llevar un poco de alimentos y frazadas y luego olvidarse. La obra pública es muy necesaria en estos sectores”, dijo el congresista.

En Nunca es Tarde, el parlamentario indicó que hay daños que se han producido en la playa de Tanaka, en el sector de Yauca, Arequipa. Asimismo, señaló que los vecinos le han reportado que hubo oleajes anómalos en el mar y que hay malestar emocional en la población.

“El movimiento se ha dado en diferentes tiempos. Yauca es un pueblo muy antiguo, hay casas que han sufrido daños y hay viviendas de más de 100 años atrás, incluso de infraestructura de adobe. Esos han sufrido mucho daño. En el sector de Chala también hubo un desmembramiento de cerro. Hay canales que se han dañado”, indicó.

Postulará a la presidencia de la República

En otro momento, Edwin Martínez anunció que postulará a la presidencia de la República en el 2026 y que se está preparando para eso. El parlamentario indicó que ya cumplió ciertos roles en su carrera política y que no piensa volver a ser congresista.

“Ya cumplí ciertos roles en mi carrera política. Fue regidor, fui alcalde, gracias a Dios he llegado al Congreso en la República. Yo no pienso volver a ser congresista. Yo voy a postular a la presidencia de la República. Lo tengo bien claro. Me estoy preparando para eso. Estoy conociendo las necesidades del país. Voy a ser un precandidato (en Acción Popular), si las bases me dan la oportunidad de representarlos, tengan la plena seguridad que, en el 2026, Acción Popular va a ser gobierno”, afirmó.