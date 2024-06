JNE oficializó expulsión de Darwin Espinoza del partido Acción Popular

Congreso El pasado 22 de mayo, el tribunal de disciplina de dicho partido resolvió la expulsión de Darwin Espinoza por haber transgredido su código de ética

El congresista Darwin Espinoza fue oficialmente expulsado del partido Acción Popular, según indicó Fernando Rodríguez Patrón, director nacional del Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

A través de un oficio remitido ayer, jueves, al personero legal alterno de dicho partido, Fernando Luis Arias Stella, el referido funcionario del JNE le informó que "se ha procedido con registrar a expulsión del ciudadano Jhaec Darwin Espinoza Vargas del padrón de afiliados del partido político Acción Popular, conforme a lo solicitado".

La expulsión figura también en la página web del Registro de Organizaciones Políticas del JNE. En la consulta del historial de afiliación del parlamentario figura registrado como "expulsado por la organización política", contándose su periodo de afiliación desde el 18 de marzo de 2005 hasta la fecha de ayer, 27 de junio de 2024.

Cabe resaltar que Darwin Espinoza se desempeñó como vocero de la bancada parlamentaria de Acción Popular hasta el pasado 30 de abril, fecha en que, según el congresista Wilson Soto, puso ese cargo a disposición tras las revelaciones periodísticas de que habría intercambiado favores con la legisladora Kira Alcarraz (Podemos Perú) para que una allegada suya sea contratada en el Congreso, así como el uso de recursos y personal del Congreso para la inscripción partidaria del movimiento regional Adelante Áncash.

"El congresista Espinoza ha puesto su cargo a disposición y finalmente hemos tomado una decisión, que tenemos un nuevo vocero que es el congresista Elvis Vergara, por salud de la bancada, para oxigenar a la bancada”, indicó Soto a la prensa aquel día.

“Él tendrá que esclarecer, cuando lo citen tendrá que responder ante los hechos. El mayor interés que tenemos es que la bancada tiene nuevo vocero y queremos trabajar con el secretario general del partido”, puntualizó.

Tribunal de Disciplina de Acción Popular decidió expulsión de Darwin Espinoza

El pasado 22 de mayo, el Tribunal Nacional de Disciplina de Acción Popular resolvió, por unanimidad, expulsar al congresista Darwin Espinoza Vargas de dicha agrupación política por haber trasgredido sus normas estatutarias, reglamentarias, así como su Código de Ética.

Esta decisión fue adoptada como parte de un procedimiento disciplinario contra el legislador dentro de Acción Popular, el cual fue resuelto por la Primera Sala del Tribunal Nacional de Disciplina del partido de la lampa.

En sus consideraciones se señala que el parlamentario Darwin Espinoza incurrió en “actos de traición” al partido Acción Popular, por lo que correspondía la máxima sanción prevista, la expulsión de dicha agrupación.

Entre los actos que habrían sido determinantes para la expulsión del legislador se consideraron diversos reportajes periodísticos en los que se señala a Darwin Espinoza por su pertenencia al grupo denominado ‘Los niños’, que habrían aceptado respaldar la gestión del expresidente Pedro Castillo a cambio del direccionamiento de obras y designación de funcionarios.

Asimismo, se hace mención a un presunto cobro de cupos a funcionarios para que sean designados en el Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción (Sencico), entidad adscrita al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Al día siguiente, en diálogo con RPP, Espinoza sostuvo que la expulsión formaba parte de un "show mediático", ya que no solo él estaba siendo investigado dentro de la agrupación política.

"Por décima vez emiten una resolución de expulsión contra mi persona y ya al parecer esto es más mediático porque los medios de comunicación en lugar de informar lo más importante informan algo que se viene reiterando una y otra vez. Creo que ya hay cansancio de quienes escuchan esa clase de noticias y que simplemente se dan cuenta que es parte de un show mediático", aseveró.

"En todo caso que se denuncie a medio partido porque casi todos tienen denuncias, el mismo Julio Chávez quien es el promotor de esta expulsión en esta ocasión. Si no hay ninguna prueba, no hay ninguna sentencia que me sindique como autor de alguna irregularidad no podría haber un proceso de expulsión, más aún un proceso de expulsión en el cual el Tribunal de Disciplina ni siquiera ha recibido mis descargos. Entonces, esto insisto es parte de un show mediático", puntualizó.