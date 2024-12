Excanciller Javier Gonzáles-Olaechea: "El Gabinete necesita ser refrescado"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Lima Javier Gonzáles-Olaechea negó que haya solicitado la salida de los ministros del Interior y Educación como condiciones para asumir PCM

Javier González-Olaechea, precandidato a la presidencia de la República por el Partido Popular Cristiano (PPC), dijo que el Gabinete necesita cambios en diversos sectores, entre ellos, el Ministerio del Interior, actualmente presidido por Juan José Santiváñez.

“El gabinete necesita ser refrescado. […] El ministro del Interior es una persona bien intencionada, que ha hecho importantes capturas al inicio de su gestión, pero se le está desbordando la seguridad del país todos los días”, dijo a RPP.

En Ampliación de Noticias, el excanciller de la República indicó que es falso que haya solicitado la salida de los ministros del Interior y Educación como condiciones para asumir la Presidencia del Consejo de Ministros a pedido de la presidenta Dina Boluarte.

“Es falso. […] He sido critico porque creo que hay soluciones. Cosas que yo también he propuesto en el Consejo de Ministros y se las he propuesto al ministro del Interior de muy buena onda”, indicó.

Sobre candidatura a la presidencia de la República

En otro momento, Javier González-Olaechea indicó que una de sus propuestas como precandidato a la presidencia de la República es hacer una reforma del Estado, en diferentes sectores y niveles.

“Hay que hacer una reforma del Estado. ¿Qué significa esto? Comenzar por los puntos más críticos. En primer lugar, la racionalización normativa, simplificar todo lo que impide que un emprendedor o una empresa grande pase por mil pasos para ser formal. Vía la homologación, la simplificación y la derogación de todo lo que sobra. De manera que los informales, que son la gran mayoría y la realidad del Perú, puedan ser prontamente formales y tributar. Se puede reasignar funcionarios públicos”, afirmó.

Asimismo, el excanciller hizo énfasis en que hay que “erradicar todos los males y las lacras posibles que han hundido al país” para lograr un cambio radical por el bien del país.