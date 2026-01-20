José Jerí descarta renunciar a la presidencia por sus reuniones con empresario chino: "Hay un propósito de distorsionar actos comunes"

El mandatario enfatizó que se quiere aprovechar la situación para atacar la investidura presidencial con los recientes videos revelados por la prensa.

El presidente José Jerí aseguró que no renunciará al cargo y que los recientes videos divulgados en medios de comunicación de sus reuniones con empresarios chinos solo buscan "distorsionar actos comunes".

"Uno renunciaría si es que tuviera algo que ocultar y yo no le he mentido al país, no hice nada ilícito, que se pretenda justamente distorsionar hechos comunes de mi parte es lo que yo voy a evitar, por eso es que asistiré voluntariamente a la comisión de Fiscalización y me pondré a disposición de la Fiscalía", manifestó en una entrevista a Canal N.

El mandatario enfatizó que reconoció su error por esas reuniones fuera de Palacio de Gobierno, pero advirtió que se quiere aprovechar la situación para complicar el proceso electoral de abril próximo.

"Yo no mentí al país, más bien, se está aprovechando la situación justamente para atacar a la investidura presidencial más allá de mi error que ya he reconocido y además afectar el proceso electoral, que es mi deber asegurar su presupuesto, transparencia e imparcialidad", acotó.

Ya no se reúne con empresario

Jerí también aseguró que no tiene ya comunicación con Zhihua Yang porque señaló que "directa o indirectamente" se ha tratado de perjudicar a la investidura presidencial. Además, negó que el empresario le haya solicitado algo.

"He comido varias veces en el chifa, he ido varias veces a la tienda, es un habito normal ir a comer ahí (en el restaurante)", precisó.

Con respecto al empresario Xiadong Ji Wu, indicó que solo es un amigo de Yang, pero negó haberse reunido con él en Palacio de Gobierno y señaló que solo lo vio "sirviendo la comida" en el chifa.

"Yo no lo he recibido en Palacio de Gobierno, cabe aclarar ello, yo no lo recibí. Cuando uno va, de buena fe (al restaurante), dispuesto a impulsar una actividad del 1 de febrero, yo no voy a preguntar si tu amigo o amiga tiene antecedentes (penales)", puntualizó el mandatario.