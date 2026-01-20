José Jerí en el ojo de la tormenta tras encuentros extraoficiales con empresario chino: piden su renuncia y evalúan vacancia presidencial

El presidente José Jerí está en el ojo de la tormenta después de que se difundiera un segundo encuentro con el empresario chino Zhihua Yang, pues desde algunos sectores del Congreso se ha exigido su salida de Palacio de Gobierno por el secretismo y las burdas excusas para justificar las reuniones.

Encapuchado y vestido completamente de blanco, Jerí Oré se reunió con Zhihua Yang en un chifa, ubicado en San Borja, el pasado 26 de diciembre, según un reportaje de Punto Final, que dio cuenta de que este encuentro no fue consignado debidamente en la agenda presidencial.

El Despacho Presidencial confirmó el encuentro, pero señaló que ambos se reunieron para conversar sobre la celebración del Día de la Amistad Perú-China, que se conmemora el 1 de febrero de cada año.

Asimismo, la oficina del mandatario detalló que José Jerí se vistió de esa forma para “evitar” las fotografías.

"Lamentamos que ello se haya interpretado de una manera distinta. A veces uno hace cosas buenas que parecen malas, pero en este caso descarto categóricamente cualquier acto irregular", declaró Jerí a la prensa.

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), minimizó el encuentro extraoficial con la siguiente frase: “Le gusta el chifa, pues, déjenlo”.

Pero la Comisión de Fiscalización del Congreso inició investigaciones preliminares para determinar las responsabilidades políticas sobre la reunión no registrada que sostuvo Jerí con Zhihua Yang, quien es gerente de Hidroeléctrica América S.A.C, Construcciones Capon SAC y América Capon SAC, empresas con domicilio fiscal en el mismo edificio donde opera el chifa.

Por su parte, el vocero de la bancada de Somos Perú, Héctor Valer, anunció el inicio de un proceso disciplinario contra Jerí, militante y elegido congresista por el partido. No obstante, el mandatario ha respondido que cuenta con licencia desde que asumió el cargo.

En el programa ‘Las cosas como son’, Valer enfatizó que Jerí debe explicar su presencia en el establecimiento, calificado como sospechoso, y sugirió que el Ministerio Público intervenga para indagar si implica actos de corrupción.

Polémica por segunda reunión con empresario chino

El presidente José Jerí se reunió nuevamente con el empresario chino Zhihua Yang, pero esta vez en un local comercial del extranjero en el jirón Paruro 763, en la calle Capón, en el Centro de Lima, según un reportaje de Cuarto Poder.

Este encuentro tampoco figuró en la agenda presidencial ni fue comunicado oficialmente. De acuerdo con el dominical, esta reunión ocurrió el pasado 6 de enero, al promediar las 6:00 p. m., y fue captada por las cámaras de seguridad del establecimiento.

En las imágenes de este nuevo encuentro se ve a Jerí, con unos lentes oscuros, siguiendo a Zihua Yang, pero luego usa su celular para llamar a alguien.

Cuarto Poder reveló también que, horas antes del encuentro, la Municipalidad de Lima clausuró el local por infringir normas municipales al realizar un giro distinto al autorizado. Pese a la medida, el establecimiento abrió sus puertas para recibir al mandatario, quien llegó acompañado de un agente de seguridad del Estado.

Según el Poder Ejecutivo, esta reunión se dio porque el presidente Jerí, en persona, "quería comprar caramelos chinos" porque son sus favoritos, de acuerdo con los descargos conseguidos por Punto Final. Además, indicaron que esta vez el mandatario no estaba encapuchado, sino vestido con la misma ropa que llevaba ese día.

Inician investigación preliminar contra José Jerí

Fuentes de RPP confirmaron este lunes que el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, inició una investigación preliminar al presidente José Jerí y el empresario Zhihua Yang por la reunión que tuvieron en un chifa de San Borja y que no fue registrada oficialmente.

Al mandatario se le realizarán diligencias por los presuntos delitos de patrocinio ilegal de intereses particulares y tráfico de influencias.

Jerí "ha caído en una trampa", dice el premier Álvarez

El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, se pronunció este lunes respecto a los recientes videos emitidos ayer por dos dominicales, donde se ve al presidente José Jerí reunido nuevamente, de manera extraoficial, con el empresario chino Zhihua Yang, en un negocio de su propiedad, ubicado en la calle Capón.

En diálogo con El Comercio, Álvarez indicó que anoche tuvo una conversación telefónica con el jefe de Estado, quien le explicó lo ocurrido respecto a sus dos reuniones. Según indicó, había comprendido que el presidente cayó "en una trampa", producto de los "elogios" y de "su juventud".

"Concretamente, anoche hemos tenido una conversación telefónica. [El presidente me ha dicho] que no hay delito, me ha asegurado que, en ninguna circunstancia, ha habido delito y que él había actuado, en todo momento, de buena fe. Yo le he hecho ver algunos detalles y hemos tratado de evaluar, juntos, detalles puntuales de lo que ha sucedido", indicó.

Además, resaltó que los videos difundidos por los programas periodísticos habrían sido "filtrados" por el empresario Zhihua Yang o por su entorno, para "hacerle daño" al mandatario por no acceder a requerimientos que se le habría hecho. También descartó que el presidente hubiera acudido a la tienda para interceder por su clausura.

Reuniones con José Jerí fueron solo amicales, señala abogado de empresario chino

Edwin de la Cruz, abogado del empresario chino Zhihua Yang, aseguró este lunes que las reuniones entre el presidente José Jerí y su cliente son por un tema amical, mas no por asuntos de negocios o geopolítica.

El letrado, en entrevista al programa Prueba de Fuego de RPP, criticó al primer ministro, Ernesto Álvarez, por deslizar la idea de que el interés de los empresarios chinos en reunirse con el mandatario es por la preocupación que hay por la intervención de Estados Unidos en la remodelación que se dará en la Base Naval del Callao.

"Me da una pena que el primer ministro especule ese tipo de comentarios. No tiene nada que ver acá la cuestión geopolítica, se trata de una reunión amical y que de repente el señor Jerí ha roto algunos protocolos por su cargo", aseveró.

De la Cruz recalcó que tanto Jerí como Yang iniciaron su amistad en el 2024 y que la reunión de ambos personajes, realizada el pasado 26 de diciembre, fue para hablar de la organización del evento que se realizará en la Plaza de Armas por las celebraciones del Año Nuevo Chino.

"El señor Yang me ha comentado que, en el chifa, fue quien invitó la cena y participaron un grupo de personas, pero no me especificó quiénes participaron. Aparte del presidente, había otras personas, pero no me especificó qué ministros estaban en esa cena", indicó el abogado del empresario.

Alianza para el Progreso exige la renuncia de Jerí

La agrupación política Alianza para el Progreso exigió este martes la renuncia inmediata del presidente José Jerí.

Mediante un comunicado, el partido que lidera César Acuña condenó las conductas atribuidas a José Jerí, las cuales consideraron “inadmisibles” por ir en contra de los principios del cargo.

Mientras tanto, la congresista de Juntos por el Perú-Voces del Pueblo, Margot Palacios, anunció que su banda impulsará una moción de vacancia presidencial contra Jerí Oré por la causal de incapacidad moral permanente.

“Los hechos son gravísimos y no podemos permanecer indiferentes ante conductas que erosionan la ética pública y la confianza ciudadana e incompatible con la dignidad del cargo que ostenta”, escribió en sus redes sociales.

La legisladora Sigrid Bazán, de la misma bancada, consideró que es necesaria la salida de Jerí Oré y la elección de un congresista que “dé estabilidad al país” hasta las Elecciones Generales 2026, que se celebrarán el próximo 12 de abril.

“Que exista una transición de pocos meses, pero que se dé, siempre y cuando el nuevo presidente encargado sea alguien. Primero, que no haya votado por las leyes pro-crimen. O sea, tenemos que escoger un congresista que realmente le ofrezca al país esa tranquilidad”, indicó.

“Segundo, que sea un congresista que no esté postulando la reelección. Porque claro, no vamos a tener un presidente candidato a la vez. Y tercero, que sea un congresista que no tenga ninguna investigación, sabiendo que en este congreso hay por lo menos más de 50 congresistas investigados”, agregó.

Sin embargo, el legislador Wilson Soto (Acción Popular), se mostró en contra de que se busque la salida de José Jerí y, a cambio, planteó que el mandatario comparezca ante la Comisión de Fiscalización.

“Que explique, ¿no es cierto? Creo que hay mecanismos. Entonces también, que se respete eso”, aseveró.

Una postura similar adoptó el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, quien señaló que José Jerí cometió un “error” al reunirse con el empresario chino.

“Ahora, que por su edad haya cometido el error, yo no me atrevería a afirmar ni a desmentir eso. Ha cometido el error y no importa la edad que tenga, el error es un error. Si está o no capacitado para gobernar eso se verá en la práctica, en los hechos. Pero el señor Jerí fue elegido presidente del Congreso y como tal ocupó la presidencia de la República cuando se vacó a la señora Dina Boluarte", declaró

Asimismo, Rospigliosi señaló que José Jerí debe dar explicaciones ante la Comisión de Fiscalización del Congreso para que brinde "explicaciones necesario".

Congresistas se pronuncian sobre la polémica que rodea al presidente José Jerí. | Fuente: RPP