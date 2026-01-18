José Jerí tuvo otra reunión con empresario chino Zhihua Yang en un local de la calle Capón

Cuarto Poder mostró imágenes del mandatario junto a Zhihua Yang en un local que también le pertenece al empresario. Palacio de Gobierno justificó este encuentro señalando que el jefe de Estado fue "a comprar caramelos chinos".

El presidente José Jerí se reunió nuevamente con el empresario chino Zhihua Yang, pero esta vez en un local comercial del extranjero en el jirón Paruro 763, en la calle Capón, en el Centro de Lima. Así lo dio a conocer este domingo el programa Cuarto Poder.

Este encuentro tampoco figura en la agenda presidencial ni fue comunicado oficialmente. Según el dominical, esta reunión ocurrió el pasado 6 de enero al promediar las 6:00 p. m. y fue captada por las cámaras de seguridad del establecimiento, imágenes a las que pudo acceder el programa periodístico.

En las imágenes de este nuevo encuentro se ve a Jerí, con unos lentes oscuros, siguiendo a Zihua Yang, pero luego usa su celular para llamar a alguien. Y en un momento se le observa al mandatario muy ofuscado con el que está conversando con su teléfono.

Cuarto Poder reveló también que, horas antes del encuentro, la Municipalidad de Lima clausuró el local por infringir normas municipales al realizar un giro distinto al autorizado. Pese a la medida, el establecimiento abrió sus puertas para recibir al mandatario, quien llegó acompañado de un agente de seguridad del Estado.

Presidencia responde por video

Por su parte, el dominical Punto Final pudo conseguir los descargos del área de prensa de Palacio de Gobierno. Según el Ejecutivo, esta reunión se dio porque el presidente Jerí, en persona, "quería comprar caramelos chinos" porque son sus favoritos. Además, indicaron que esta vez el mandatario no estaba encapuchado, sino vestido con la misma ropa que llevaba ese día.

El pasado domingo, este mismo programa dominical reveló que el jefe de Estado se había reunido con Zhihua Yang en un chifa ubicado en San Borja el pasado 26 de diciembre sin que este encuentro estuviera registrado debidamente. José Jerí se excusó señalando que el encuentro fue para coordinar actividades por el Día de la Amistad Perú-China a celebrarse el 1 de febrero.