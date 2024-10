Excongresista Luis Galarreta: "Con el marco normativo actual es imposible enfrentar la criminalidad"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Lima Se debe enfrentar la criminalidad como se hizo con el terrorismo en los años 90, dice excongresista Luis Galarreta

El partido Fuerza Popular planteó "medidas urgentes" para enfrentar la ola de criminalidad que viene azotando al país, las cuales incluyen que las Fuerzas Armadas asuman la administración temporal y exclusiva de las cárceles en el Perú, la reforma del sistema de justicia, capacitación a las FFAA, entre otras.

Al respecto, el parlamentario andino y secretario general de este partido, Luis Galarreta, indicó que esta y otras propuestas enmarcadas en el comunicado son de mediano plazo y se dan debido a que la situación actual de inseguridad "ha rebalsado" y se está viviendo en el país una "película repetida" de lo ocurrido en los años 90.

"Hoy día volvemos a alertar que, si no tomamos las medidas, nada de políticamente correcto aquí, o enfrentamos como se enfrenta y como se enfrentó al terrorismo, con las diferencias, obviamente, dentro de un marco constitucional. La democracia no tiene que ser débil ni boba, hay marco legal, y si no hay, hay que hacerlo", manifestó en RPP.

El excongresista también se refirió a la medida que propone resolver la responsabilidad legal de miembros de la PNP y de las FFAA en el ejercicio de sus funciones en sus respectivos fueros, afirmando que han existido situaciones en la historia del Perú "que han marcado una persecución a policías y militares".

"Desde antes se vienen relajando las medidas que tenemos que tomar contra el crimen organizado. Por ejemplo, si nuestros militares y policías van a enfrentar a estos asesinos y después van a terminar en juicio, ¿quién va a querer enfrentarlos? ¿Qué militar? ¿Qué policía?", aseveró.

"Tenemos que hacer las cosas que se hicieron bien, y para mí se hizo bien enfrentar con defensa del fuero militar a nuestros militares, a nuestra Policía", agregó.

Ley de Terrorismo Urbano

Bajo su punto de vista, las decisiones y propuestas del Gobierno, como la ley de terrorismo urbano, tienen que ser respaldadas por el Legislativo.

"Si nosotros no tenemos la decisión de articular, por ejemplo, el Servicio de Inteligencia, de dar presupuesto, de dar un marco legal que cuide a nuestra policía y militares, no vamos a acabar con esta situación", aseguró.

Por eso, consideró que dentro de dicha norma se debe incluir el tema de la defensa de la Policía y FFAA para atender sus responsabilidades en sus respectivos fueros.

"Uno puede armar el marco constitucional y legal para enfrentar a estos sinvergüenzas. Con el marco actual, que viene relajándose desde Paniagua hasta la fecha, es imposible que enfrentemos como se tiene que enfrentar en un momento así. Por eso, repito, para hoy día, la prioridad número uno (para Fuerza Popular) va a ser seguridad", añadió.