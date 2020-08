La también exlegisladora consideró que en materia económica el Gobierno fue por la senda correcta este año. | Fuente: Andina

La exvicepresidenta de la República, Mercedes Aráoz, consideró la noche de este viernes que el Gobierno no ha podido expresar un mensaje claro respecto de las medidas de política pública ante la COVID-19, lo cual genera confusión en la ciudadanía.

En declaraciones a La noticia 360 de RPP Noticias, la también exlegisladora sostuvo que los anuncios sobre restricciones continúan, pero estos no se ven reflejados en un mensaje que llegue a la ciudadanía. Como ejemplo puso la entrega de bonos, pues consideró que el Gobierno no existe información clara al respecto.

“El público está bastante confundido, he escuchado a muchos especialistas en comunicación social y está claro que nadie entiende las medidas de política pública (…) El tema de los bonos solamente es un tema donde cualquiera medianamente educado no lo entiende porque salen informes confusos, uno va a la página web y no te aclara. No hay un solo mensaje, no hay claridad en los mensajes”, sostuvo.

Sobre políticas económicas

En esa línea, Aráoz sostuvo que, si bien algunas de las medidas en materia económica del Gobierno fueron acertadas, hubo divergencias entre los sectores para afrontar la crisis. Precisamente se refirió al tema de la suspensión perfecta para las empresas, pues consideró que no hubo coherencia al otorgar subsidio de planilla, mientras la suspensión demoró en aplicarse.

“(Fue) imposible que muchas empresas tuvieran un alivio económico financiero de corto plazo y pudieran sostener el empleo, le das el subsidio, pero a la misma vez lo estás agotando por otro lado. Tiene que haber coherencia entre las políticas. Entonces espero que esta vez ya no haya tantas divergencias entre los sectores de Producción, Economía, Trabajo y que haya una sola línea de mirar la agenda y puedan ayudar a resolver estos temas”, indicó.

Respecto de la situación económica del país, Aráoz indicó que el Gobierno fue por la senda correcta, aunque consideró complicadas algunas de las proyecciones para 2021. Incluso dijo estar sorprendida por la proyección de crecimiento de la inversión privada en un 22%, cuando se trata de un año electoral.

“Creo que el marco macroeconómico multianual es un escenario posible, entusiasta quizás a optimista, pero lo veo difícil porque hace algunas proyecciones que para empezar me sorprenden. Esperan que la inversión privada el próximo año crezca 22% siendo un año electoral, es bien difícil un crecimiento de la inversión privada por más que le demos todas las facilidades”, manifestó.