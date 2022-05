Guillermo Flores Borda (Partido Morado), Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú) y Álex Gonzales (Demócrata Verde).

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) incluyó en su Plataforma Electoral dos nuevos partidos antes de las Elecciones Internas que realizarán las diferentes organizaciones políticas antes de las Elecciones Regionales y Municipales 2022. Se trata de Fe en el Perú, de Álvaro Paz de la Barra y Demócrata Verde de Álex Gonzales, ambos candidatos en los próximos comicios. Como postulan con listas únicas, solo hace falta su oficialización tras las internas.

De esta manera, 13 partidos están habilitados para presentar candidatos. Solo Juntos Por el Perú tiene dos listas en competencia. El resto, cuyas candidaturas ya hemos analizado en la primera y segunda entrega de nuestro Observatorio de Candidatos, tienen prácticamente definidos a sus postulantes. También hemos revisado los antecedentes de los candidatos en Cajamarca.

Ahora nos ocupamos de Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú), Álex Gonzales (Demócrata Verde) y Guillermo Flores Borda (Partido Morado).

Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú)

Paz de la Barra es actualmente alcalde de La Molina. Llegó al cargo tras ganar las Elecciones 2018 como candidato de Acción Popular y ahora, que ha iniciado la inscripción de su partido Fe en el Perú, postula a la alcaldía de Lima. Abogado de profesión, con experiencia trabajando en el estudio familiar, ha hecho noticia en los últimos años tanto por su relación con la expresentadora de televisión Sofía Franco como por su polémica propuesta de no dejar ingresar a ciudadanos extranjeros a su distrito para hacer delivery. También se ha opuesto al cobro de peaje en la avenida Separadora industrial.

Con su esposa Sofía Franco protagonizó un escándalo luego de denunciarla por violencia física, para lo cual ambos fueron trasladados a la comisaría. Sobre el tema, Paz de la Barra dijo que "lamentablemente, la Ley no protege al hombre". Ella, por su parte, acusó al alcalde de acosarla usando a personal de fiscalización de La Molina, como señaló su abogado en ese entonces, Manuel Delhonte, a RPP Noticias: "Ella ha ido a increparle por qué la acosa, por qué la persigue. Ella fue a la casa de una amiga y de repente, de un momento a otro, apareció personal policial, de fiscalización, y un dron encima de la casa de la amiga para hacerle vigilancia". Tras este escándalo, Acción Popular indicó que Paz de la Barra no pertenece a ese partido y le pidió que renuncie a su cargo como presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE). En 2021, Álvaro Paz de la Barra anunció su reconciliación con la expresentadora.

Álex Gonzales (Demócrata Verde)

El alcalde de San Juan de Lurigancho (SJL) también postula al sillón municipal. Tiene amplia experiencia postulando a cargos de elecciones pública por partidos como Perú Posible, Democracia Directa, Fuerza Popular, entre otros. Es decir, ha cambiado varias veces de camiseta política. Solo tuvo éxito, sin embargo, en 1986, con el Apra; y en 2018, con Podemos Perú, partido que lo llevó a ganar la alcaldía del distrito más poblado de Lima. Actualmente postula luego de tramitar la inscripción de su partido Demócrata Verde.

Álex Gonzales ha sido relacionado con Gustavo Sierra, exalcalde de Surquillo que fue detenido cuando presuntamente recibía una coima para realizar cambios de zonificación y favorecer a un centro comercial. De acuerdo con informes periodísticos, Sierra era sindicado como una persona cercana e incluso asesor del actual alcalde de SJL y candidato a la alcaldía de Lima. De hecho, el dominical "Panorama" emitió audios que relacionan a ambos personajes. En 2019 el Poder Judicial dictó 9 meses de prisión preventiva contra Gustavo Sierra por este tema.

En 2019, Álex Gonzales se ocupó del aniego que afectó a decenas de vecinos de su distrito. Al inicio de la emergencia exigió a Sedapal que reponga el servicio de agua y dijo que el helicóptero de San Juan de Lurigancho había sobrevolado el distrito para supervisar que se reparta agua. Declaración auto referencial, pues en una de sus fallidas postulaciones a la alcaldía de Lima, en 2010, prometió combatir la delincuencia con un helicóptero. Sobre el aniego, los vecinos no tuvieron agua por dos semanas y Gonzales prometió denunciar a Sedapal e identificar a los culpables.

Guillermo Flores Borda (Partido Morado)

Guillermo Flores Borda, candidato del Partido Morado, es abogado y docente. Tiene amplia experiencia en el ámbito académico, pero no sucede lo mismo en materia política. Es afiliado desde 2019 y coordinador de la Comisión para el Diálogo entre Fe y República de la organización política, que en las últimas elecciones presidenciales postuló a Julio Guzmán.

Como investigador del impacto de los factores religiosos en la política y la aplicación de la teoría de juegos al análisis del derecho, ha contribuido con capítulos para libros y artículos para revistas académicas, así como se ha presentado en conferencias académicas realizadas en Perú y en el extranjero. Sus investigaciones le han permitido recibir dos premios ALACDE Award for Scholarship in Law and Economics en 2011 y 2012, y presentar tres veces en la Conferencia Internacional de la Teoría de Juegos en los años 2009, 2010 y 2019.

Flores Borda es miembro de la comunidad protestante, llamada evangélica en el Perú; e investiga el impacto de los factores religiosos en la política. Durante una entrevista en RPP Noticias, analizó la influencia de la religión en las elecciones estadounidenses. "El voto protestante son los de las personas que coloquialmente llamamos evangélicas, pero en realidad los evangélicos o evangelicales son solo un grupo dentro de los protestantes. El protestantismo puede dividirse por lo menos en cuatro grupos".