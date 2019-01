Alejandra Aramayo y Gino Costa discutieron durante entrevista. | Fuente: RPP

Los congresistas Alejandra Aramayo (Fuerza Popular) y Gino Costa (Bancada Liberal) sostuvieron un intenso cruce de palabras cuando expresaban sus opiniones sobre los cuestionamientos al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry.

La discusión tuvo lugar en el programa Ampliación de Noticias en RPP, donde los legisladores invitados fueron consultados si el titular del Ministerio Público debería renunciar o no.

A su turno, el vocero de la Bancada Liberal aseveró que Pedro Chávarry permanece en su cargo “porque Fuerza Popular y el APRA desde el Congreso, que hacen mayoría, lo han venido blindando y lo siguen blindando. Decirle a Alejandra que desde acá le pida a Chávarry que se vaya”.

“Tú blindas a [ex fiscal de la Nación, Pablo] Sánchez”, le interrumpió Aramayo. “Si hablamos de blindar, tú blindas a Sánchez”, insistió provocando las risas de los otros invitados: Gilbert Violeta (Peruanos por el Kambio) y Oracio Pacori (Nuevo Perú).

“A lo que voy es lo siguiente: si logramos todos que se vaya y se va, nos ahorramos tener que declarar en emergencia y discutir estos proyectos”, terminó Costa.

La conductora del programa intentó zanjar la discusión pidiéndole a Aramayo su opinión sobre la permanencia de Chávarry, pero la fujimorista insistió en responder al legislador.

“Gino, has caminado al lado de PPK [Pedro Pablo Kuczynski]. Y caminas ahora al lado del presidente Vizcarra”, señaló. A lo que el interpelado respondió: “No lo he blindado, lo he defendido mientras pensé que era inocente”.

Volviendo sobre el ex fiscal de la Nación, Aramayo le preguntó: “Te digo una cosa: ¿Qué dices de Pablo Sánchez que no trajo a [Alejandro] Toledo? ¿A quién le beneficia no traer a Toledo acá? ¿Qué hizo la anterior ministra Marisol Pérez Tello, que anda con una doble moral llamando la atención al Congreso?

“Toledo está en camino, hay una extradición para traerlo. Tenemos dos años… Está en camino, tranquila, eso va a venir de todas maneras. Ahora, si se cae el acuerdo [con Odebrecht], se cae para todos, no hay pruebas para nadie, incluyendo a Toledo”, le dijo el liberal.

Entonces, la fujimorista arremetió: “Tú eres impiadoso con Chávarry, pero eres absolutamente apañador con Sánchez. No ha hecho nada, no ha cumplido su función. Deja de apañarlo”.

“A pesar de que yo tengo una buena opinión de Sánchez, estoy de acuerdo en que se le suspenda a él y a los otros implicados en 'Cuellos Blancos' para encontrar una salida a esta crisis, salvo que Chávarry renuncie antes. Pídele por favor a Chávarry que se vaya”.

“Yo lo que pido es que se convoque a una Junta de Fiscales y que en autonomía resuelvan sus problemas, que no permita interferencias”, señaló Aramayo.

“¿Por qué no le pides a Chávarry que se vaya, a nombre de Fuerza Popular?”, insistió Costa.

"¿Por qué no haces lo mismo con Sánchez?”, alcanzó a decirle Aramayo antes de que los conductores den por finalizada la entrevista.