La Comisión de Ética define este jueves inicio de investigación al presidente del Congreso, Alejandro Soto

Congreso Comisión de Ética define este jueves inicio de investigación al presidente del Congreso, Alejandro Soto

La Comisión de Ética Parlamentaria realizará una sesión extraordinaria este jueves, a partir de las 9:00 a.m., para decidir el inicio de una investigación al presidente del Congreso, Alejandro Soto (Alianza para el Progreso), quien afronta serios cuestionamientos desde que asumió el cargo.

Soto Reyes, electo como titular de la Mesa Directiva el 26 de julio del presente año, afronta una investigación fiscal por el presunto delito de concusión, así como un juicio oral por reparación civil que de más de un millón de soles en favor de la empresa de transportes Turístico Waynapicchu S.A.

🔴✅ #LoÚltimo | Se cita para el próximo jueves 31 de agosto de 2023, a las 09:00 horas, a la 1º Sesión Extraordinaria de la Comisión de Ética Parlamentaria. pic.twitter.com/PYtENMG8UB — Comisión de Ética Parlamentaria (@comision_etica) August 28, 2023

En la previa, el titular del grupo de trabajo, Diego Bazán, adelantó en RPP Noticias que se verán tres casos registrados desde el 23 de julio del 2021 en adelante.

Se trata de la supuesta contratación de la hermana de la madre del hijo de Soto, el voto a favor de la ley que cambió los plazos de suspensión para la prescripción de delitos, un mecanismo que lo habría favorecido en un juicio oral por estafa; así como el uso de asesores para mejorar su imagen política en las redes sociales.

"En ese sentido, son tres casos que se van a manejar de manera individual, cada uno se va a votar y, obviamente, tengo la confianza de que va a proceder el proceso indagatorio, luego viene la investigación, se tendrá las audiencias del caso y, finalmente, se determinará responsabilidad", precisó Bazán, quien recientemente fue electo como titular de la Comisión de Ética.

El parlamentario dijo esperar que se acorten los plazos para que en tres meses se pueda votar un informe final. También detalló que, si Alejandro Soto es sancionado por algunos de los tres casos, solo podrá recibir como máximo 120 días de suspensión sin goce de haber.

Por eso, Bazán anunció que impulsará una reforma constitucional para que las sanciones a congresistas sean más severas.

Alejandro Soto negó denuncias

Mientras tanto, el presidente del Congreso aseguró hace días que "baja al llano" para dar las explicaciones respectivas y que no tiene ningún impedimento legal para ejercer el cargo.

"Soy un ciudadano respetuoso de los derechos que tenemos todos nosotros. Yo bajo al llano y voy a explicar y demostrar que no he cometido ningún delito, que no estoy inmerso en ningún impedimento de carácter legal", señaló en declaraciones a la prensa.

El titular del Legislativo dijo mostrarse "firme, transparente y con documentos ante el país y que el país conozca que aquí estoy por la decisión del voto de los congresistas de la República".