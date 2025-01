Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Congreso Alejandro Soto dice que no asistirá a la Comisión de Fiscalización si es citado: "No tiene facultades de investigación"

El congresista de Alianza para el Progreso (APP), Alejandro Soto, adelantó que no asistirá a una potencial citación a la Comisión de Fiscalización del Parlamento, en el marco de la denuncia por la existencia de una presunta red de prostitución al interior de este poder del Estado.

En diálogo con la prensa, afirmó que su decisión se basa en que esta comisión "no tiene la facultad de investigar a parlamentarios".

"La Comisión de Fiscalización no puede investigar a congresistas. Los congresistas solo podemos ser investigados en la Comisión de Ética y en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales", manifestó.

Cabe precisar que Juan Burgos, presidente de la Comisión de Fiscalización, adelantó que tanto el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, como su antecesor, Alejandro Soto, serían citados en su grupo de trabajo para responder por el caso.

"La comisión no tiene facultades de investigación otorgadas por el Pleno del Congreso y, por tanto, a mí no se me puede citar. Me pueden invitar, que es otra cosa totalmente distinta. Si a mí me citan, yo voy a hacer valer mis derechos conforme a ley", apuntó.

Soto agregó que, de ser invitado, asistirá "para hacer algunas aclaraciones" sobre las imputaciones en su contra, entre ellas la designación de Jorge Luis Torres Saravia como jefe de la Oficina Legal y Constitucional durante su gestión como presidente del Legislativo.

Soto afirma que no ordenó contratación de Isabel Cajo

Soto también rechazó las imputaciones de la congresista de Renovación Popular, Norma Yarrow, quien reveló que Isabel Cajo fue contratada mediante una adenda que habría sido directamente solicitada por la Presidencia del Legislativo, en ese momento ocupada por Soto.

"Lo que ha mostrado es una adenda, no es el contrato original. Sería bueno que se investigue quién dispuso originariamente el ingreso de la señorita o señora Isabel Cajo", sostuvo.

"La adenda, además, según la congresista, contendría una cláusula que dice por disposición de la Presidencia. Y como podrás ver en el contrato, ni en el provisto, existe ni mi firma, ni mi rúbrica. Por tanto, exijo una investigación transparente y seria al respecto", añadió.