Partido Morado denuncia persecución contra Francisco Sagasti: "Hay una operación desde el Congreso para inhabilitarlo"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Judiciales Francisco Sagasti asumió la presidencia del Perú tras la renuncia de Manuel Merino al cargo

El pasado 24 de julio, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso realizó la audiencia relacionada con las tres acusaciones constitucionales interpuestas contra el expresidente Francisco Sagasti, líder del Partido Morado, y quienes fueran sus ministros del Interior, Rubén Vargas y José Elice.

Dichas acusaciones fueron presentadas por los congresistas José Cueto Aservi (Honor y Democracia), Juan Burgos Oliveros (Podemos Perú), y el abogado constitucionalista Aníbal Quiroga, por presunta infracción a la Constitución, y los supuestos delitos de abuso de autoridad y de nombramiento ilegal para un cargo Público.

Esto en relación al pase a retiro de tres tenientes generales y 16 generales de la Policía Nacional del Perú (PNP), en noviembre del 2020, por disposición del entonces presidente Sagasti Hochhausler.

"Vamos a lograr inhabilitar a Sagasti, a Vargas y a Elice, porque los tres, en más proporción Sagasti y Vargas, (son) responsables del crimen que hicieron contra los policías; porque tú no puedes botar a 20 generales a la calle, de la forma en que lo hicieron, quebrando la ley (...) Las formas y la ley que se debe cumplir y que el encargado de la presidencia, el señor Sagasti, porque a él le gusta decirse presidente constitucional cuando no lo es (...), él y su ministro Vargas, y después su ministro Elice, no cumplieron la ley", dijo sobre el tema Cueto Aservi en una entrevista brindada ese día a Canal N.

“Acá hay una operación desde el Congreso para inhabilitar a Francisco Sagasti”

Al respecto, Luis Durán, presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Morado, en diálogo con RPP, consideró que las denuncias constitucionales representan una "persecución política" contra Francisco Sagasti, toda vez que señaló que carecían de fundamento.

"Acá hay una operación desde el Congreso para inhabilitar a Francisco Sagasti. Es un acto de persecución política en el fondo, (que) tiene dos componentes: el primero, negar su situación de expresidente de la república. Eso es lo que el congresista Cueto, con poco conocimiento del derecho constitucional y de las normas, ha establecido", sostuvo.

Respecto al pase al retiro de los oficiales involucrados, Durán señaló que esto estaba dentro de las prerrogativas de Francisco Sagasti como presidente de la Nación.

"En la Constitución, se establece que el presidente es el jefe supremo de las FF.AA., pero además es el que dirige el orden público nacional (...) Yo he leído las tres acusaciones y la defensa del expresidente, y creo que no hay ningún fundamento en lo que se señala", remarcó.

En sus alegatos, el presidente del Partido Morado refirió que la Carta Magna señala que "el presidente, por sus actos de gobierno, no es responsable".

"Por lo tanto, responsabilizar al expresidente Sagasti por esos actos no tiene ningún sentido (...) Luego de haber terminado su proceso, necesitamos saber cuál es el delito o la violación constitucional que se ha cometido, y eso no ha existido", subrayó.

"Y digo algo más: los policías iniciaron un proceso de amparo. En primera instancia, el juez constitucional ha dicho que no encuentra ninguna violación al derecho constitucional. Todo esto está hecho con la única intención de tratar de sacar al expresidente Sagasti porque aparece en una encuesta. Eso se llama persecución política desde el Congreso", agregó.

Finalmente, Durán indicó que "ni por la acusación, ni por la vía de los jueces, ni por la vía del orden público" se ha podido demostrar "absolutamente nada".

"Por eso es que se trata de una triste situación de persecución política contra una persona que ha hecho el bien al Perú y que, además, aparece en las encuestas. Ni siquiera es candidato, ni siquiera se le ha propuesto (…), lo que pasa es que, en este Congreso, con las alianzas políticas que tienen, lo único que están buscando es mantenerse en el poder, porque el día que estas personas ya no estén en el poder van a tener que responder ante la justicia por la debacle que están haciendo, estas destruyendo todos los procesos de bien para el país", puntualizó.