Ángel Delgado: Si se pretende algún tipo de imposición en el Congreso daré un paso al costado

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El nuevo jefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso, Ángel Delgado, precisó que, en caso no sienta el apoyo necesario para ejecutar las reformas dentro de dicha dependencia o encuentre algún tipo de imposición en el Parlamento, renunciará al cargo en el que sucedió a Jorge Luis Torres Saravia, investigado por sus presuntos vínculos con una red de prostitución que operaría desde el propio Legislativo.

"Hay que evaluar a la gente de carrera que sí tiene estabilidad, que no pueden ser sacados así nomás y veremos si tienen disposición para relanzar esta oficina de un lugar que jamás debió perder. Hay (también) que ver los procedimientos de trabajo y selección. Tengo la impresión de que en el Congreso hay un culto fetichista al cartoncito, al diplomado", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

"En el momento que vea un obstáculo, que no vea el apoyo suficiente, que se pretenda hacer algún tipo de imposición, yo voy a dar un paso al costado sin ningún problema. Es más, no tengo vocación de ser funcionario parlamentario. Volveré a mi actividad el día que termine este encargo", agregó.

Delgado plantea reducir a la mitad la cantidad de funcionarios dentro de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso

En otro momento, Delgado indicó que fue invitado al cargo por el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, y precisó que dentro de su propuesta plantea reducir a la mitad la cantidad de funcionarios dentro de la Oficina Legal y Constitucional del Parlamento.

"Yo recibí una invitación por parte del presidente del Congreso a través de una amiga mía, Alejandra Aramayo, que actualmente se desempeña como jefa de Comunicaciones del Parlamento. Ella me llamó, me invitó y me puso en contacto con el presidente del Congreso, el doctor Salhuana, quien me dijo que era necesario recuperar esta instancia y me dio todas las facultades para hacerlo", aseveró.

"Lo que voy a hacer es (...) sobre las ruinas, sobre lo que ha sido el epicentro, el antro de corrupción, tratar de reconstruirlo y pasar de la crítica a hacer una propuesta. Lo mío es una intervención puntual de cuatro o cinco meses, no más de seis meses, en el cual espero hacer lo siguiente: hemos planteado que todo el personal que tenía contrato y vencía a fin de año ya ha dejado esta oficina. Había 34 personas. Creo que con la mitad esto puede funcionar perfectamente", finalizó.