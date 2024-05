Avanza en el Congreso propuesta para asegurar reemplazos en la JNJ: posturas a favor y en contra de la medida

Judiciales Antonio de la Haza indicó que la propuesta no fue consultada con la JNJ

El último jueves, la Comisión de Constitución del Congreso aprobó el dictamen que permite nombrar como miembros titulares de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) a aquellos candidatos del proceso que no alcanzaron puntaje entre los 7 magistrados titulares ni los 7 suplentes, lo que implica modificar la Ley Orgánica de esta entidad del sistema de justicia.

Cabe resaltar que la propuesta fue presentada por Josué Gutiérrez, defensor del Pueblo, el pasado martes, 30 de abril, según figura en la página web del Parlamento. Es decir, fue aprobado en apenas dos días.

Asimismo, el proyecto fue ingresado a trámite parlamentario cinco días después de que el Tribunal Constitucional (TC) resolviera restablecer la inhabilitación de los magistrados Aldo Vásquez e Inés Tello de sus cargos en la JNJ, y correspondiera que asuman los suplentes. No obstante, el 30 de abril, Abraham Siles, uno de los suplentes, remitió una carta al presidente de la JNJ indicando su rechazo a asumir el cargo, porque la vacante disponible se generó de un modo “arbitrario” e “inconstitucional”.

Ante ello, el proyecto de Gutiérrez Cóndor indica que "la actual coyuntura por la que atraviesa la institución de la JNJ nos pone en escenarios excepcionales, los cuales no están previstos en la Ley Orgánica vigente, tal como la posibilidad legal de poder contar con miembros suplentes en caso los que han sido elegidos no quieran asumir el cargo o no se cuente con miembros suplentes aptos".

Con esta aprobación del proyecto en la Comisión de Constitución, se han generado posiciones a favor y en contra en el ámbito político y jurídico. Aquí te presentamos los principales argumentos de una posición y la otra respecto a esta medida.

De la Haza: "No es apropiado que en forma tan violenta y no reflexiva se pretenda hacer un cambio en la ley orgánica"

Antonio de la Haza, presidente de la JNJ, en diálogo con RPP, rechazó que "en forma tan violenta y no reflexiva" se pretenda modificar la ley orgánica de la junta, cuando existirían "otros mecanismos" para que se garantice que la entidad cumpla con su labor institucional.

"(No) es apropiado que, dada esta coyuntura, en forma tan violenta no reflexiva, se pretenda hacer un cambio en la ley orgánica. Pienso que hay otros mecanismos, el más importante sería que exista una prórroga en los plazos de prescripción y caducidad, que no corran, (y) esperar que la comisión que el defensor del Pueblo debe estar por convocar nombre a las personas que nos van a sustituir en enero del 2025, y se mantenga la institucionalidad", sostuvo.

"Pero no estos mecanismos que me parecen muy simplones y no llegan al tema de fondo que es la institucionalidad. ¿Cómo se define la institucionalidad? Que el Poder Judicial se pronuncie y que las personas sepan si tienen o no derechos y cuál es el límite para todos", agregó.

En ese sentido, De la Haza indicó que al presentar y aprobar en la Comisión de Constitución dicho dictamen no se consultó con la JNJ ni se esperó el pronunciamiento pendiente de la Corte Suprema respecto a la condición de los magistrados Aldo Vásquez e Inés Tello.

"Nosotros somos respetuosos de las decisiones del Congreso, pero me permito discrepar. Yo creo que en un estado constitucional de derecho hay dos cosas que no se han cumplido. Primero, no se nos ha consultado ni se nos ha preguntado. En segundo lugar, todos esperamos que se pronuncie el Poder Judicial sobre la acción de amparo que ha sido apelada y que la Corte Suprema debe resolver, porque todo ciudadano tiene derecho a ser escuchado por la administración de justicia, y no recurrir a estas medidas, que, a través de la modificación de la Ley Orgánica, se produzcan estos cambios", aseveró.

Asimismo, indicó que, si la Corte Suprema resolviera que deben ser restablecidos Aldo Vásquez e Inés Tello, ya no podrían hacerlo por haber asumido dichas funciones los suplentes.

"En ese supuesto negado, que esperemos que no ocurra, sino que antes exista el pronunciamiento del Poder Judicial, indiscutiblemente, esas personas estarían incorporadas y tendrían que ejercer la labor de miembro titular de la junta, pero no es lo ideal", precisó.

"Me parece que no se ha evaluado en forma correcta si estamos apelando a la meritocracia. Si las bases del concurso eran 7 miembros titulares y 7 suplentes, esas son las bases del concurso y deben respetarse", puntualizó.

Por su parte, Josué Gutiérrez, en diálogo con RPP, indicó que la propuesta busca garantizar la institucionalidad y que la JNJ cumpla con sus atribuciones constitucionales.

"Nosotros estamos en una coyuntura difícil, y cualquier solución que venga y de donde venga, y que sea viable constitucionalmente, bienvenida. Lo único que pretendemos es en una discusión amplia y abierta (…) es el establecimiento de un Estado en el cual no se genere zozobra, desgobierno ni se precarice las instituciones. Queremos que la JNJ cumpla su deber, siempre tenga el quórum, y si para eso tenemos que modificar la ley, se modificará", refirió.

Consultado sobre la rapidez con la que se aprobó el dictamen, y la falta de consulta a las entidades del sistema de justicia -como la JNJ, el Ministerio de Justicia, el Ministerio Público, o el Poder Judicial- Gutiérrez Cóndor aseguró que el Reglamento del Congreso establece darles prioridad a las iniciativas de la Defensoría del Pueblo, y que sí consultó el proyecto a los miembros de la comisión encargada de seleccionar candidatos a la JNJ, pese a que esta aún no ha sido convocada.

"Hay que decirle al país y hacer docencia: cuando las instituciones públicas y los organismos constitucionales del Estado como la Defensoría del Pueblo siempre tiene en la prelación de prioridades la primera prelación, igual que los que presenta el Ejecutivo, y eso lo dice el Reglamento del Congreso", indicó.

"Esto no es una iniciativa personal, esto ha sido hace más de un mes conversado y analizado con los miembros de la comisión especial, y naturalmente nos poníamos en escenarios (...) Los miembros naturales, de acuerdo a la ley, son el presidente del TC, el contralor general de la república, el fiscal de la Nación, el presidente del Poder Judicial, los dos representantes de universidades públicas y privadas y la Defensoría del Pueblo. Nosotros somos muy respetuosos de la institucionalidad del Estado, y por lo tanto tenemos una preocupación de lo que será la conformación porque dentro de las atribuciones y prerrogativas que tiene la JNJ descansa esa facultad de poder evaluar", explicó.

En esa línea, Gutiérrez consideró como parte de esa "prioridad" que debe dar el Congreso a los proyectos de ley de la institución que preside que la Comisión de Constitución lo haya invitado a sustentar la iniciativa el mismo día de la sesión. "Ayer me invitaron, (fue) el mismo día", señaló.

"Yo estoy en contra de precarizar la institucionalidad democrática de las instituciones públicas, y estoy muy preocupado porque la inmensa mayoría de peruanos ya no cree en la democracia y menos en la institucionalidad, y entonces está el espacio para cobijar la anarquía o el autoritarismo (…) Desde estos espacios, ¿qué tenemos que hacer? ¿alimentar ese ánimo de rechazar el régimen democrático e irnos por el autoritarismo o, peor aún, por la precarización de las instituciones para hacer que la solución nos resulte más perjudicial a todos los peruanos?", señaló.

"Hay un deber que es institucional y que va a trascender el tiempo, porque esta propuesta que estamos haciendo guarda estricta conformidad con lo que dice la Constitución cuando señala que son 7 miembros titulares y los demás son suplentes. Claro, los demás que en el cuadro de mérito hayan obtenido la calidad de aprobatorio, y en este espacio son 25", puntualizó.