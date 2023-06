Karol Paredes tras blindaje a congresistas 'recorta sueldos': "Es un tema que me preocupa y me frustra"

Congreso Paredes señaló que espera "mayor reflexión" en los casos que quedan pendientes

Paredes señaló que espera "mayor reflexión" en los casos que quedan pendientes. | Fuente: Congreso

La presidenta de la Comisión de Ética, Karol Paredes, se refirió al blindaje de su grupo de trabajo parlamentario a las legisladoras Rosío Torres y Katy Ugarte por el caso ´recorta sueldos´ y señaló que se trata de un tema que no solo le causa preocupación, sino frustración. Además, consideró que se trata de un mal precedente para casos futuros.

"El tema ético es subjetivo. ¿Cuánto afecta esto a la imagen del Congreso? Las valoraciones que se hacen no es igual para todos (...). No solo es un tema que me preocupa, sino que me frustra. Es parte de nuestro día a día. Por eso tengo que reconocer que cuando participan de una elección hay una enorme responsabilidad de quienes eligen y a quienes eligen", dijo en La Rotativa del Aire de RPP.

"Es un mal precedente para los demás casos que podría haber", agregó.

Casos pendientes

Por otro lado, Paredes señaló que las decisiones de la comisión responden al sentir de la mayoría. Además, precisó que hay otros casos que pasarán para la próxima legislatura, como los referidos a los legisladores Marleny Portero y José Arriola.

"Nosotros como parte del equipo técnico de Ética lo que hacemos es llevar propuestas a la Comisión de Ética en pleno. Son ellos los que deciden si están o no de acuerdo. Nosotros llevamos la propuesta de 120 días pero hubo una contrapuesta de 30 días multa. Ha sido votada la propuesta y es la ganadora frente a la de 120 días", manifestó.

"Ahí están los resultados. Es un resultado concreto. Está todavía el caso de la señora María Cordero. Espero una mayor reflexión sobre el tema. Y también hay otros casos suspendidos que veremos a nuestro regreso, el caso de la señora Marleny Portero, del señor Arriola y otros más", finalizó.