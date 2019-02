Las grietas en Peruanos por el Kambio se hacen cada vez más evidentes en torno al apoyo al presidente Martín Vizcarra. | Fuente: Bancada PpK

Peruanos por el Kambio atraviesa una hora difícil tras la renuncia de tres de sus miembros, lo que ha cimentado aún más la distancia entre el partido y la bancada congresal. Todo se originó con una conversación entre Gilbert Violeta, vicepresidente ejecutivo del partido, Salvador Heresi, secretario general, y Jorge Villacorta, secretario nacional, en torno al presidente Martín Vizcarra que ninguno de los involucrados ha desmentido.

En el chat, publicado el pasado miércoles por el diario La República, los congresistas miembros del Consejo Ejecutivo Nacional de Peruanos por el Kambio dejan entrever que el actual jefe de Estado tenía conocimiento de los temas financieros de la campaña de Peruanos por el Kambio dado que era miembro de la plancha presidencia. "Martín era miembro de la plancha presidencial y como tal tenía acceso más amplio a todos los temas de campaña”, escribe Villacorta.

A lo que Violeta responde: "Cuando PPK nombra a Martín y Meche [Mercedes Aráoz] vicepresidentes, ellos dijeron que no tenían dinero, pero que tenían contactos, amistades que podían apoyar… Así que no es extraño que sí hayan conocido de algunos donantes (así sean mínimos)"

La primera en pronunciarse fue la vicepresidenta Mercedes Aráoz, quien dijo al diario Correo que "si son ciertos [los mensajes], me preocupan porque muestran una intencionalidad de hacer caer al Presidente, debilitarlo políticamente, deslegitimarlo". " No se cuál es la intención, esta forma de tratar de implicar el nombre del Presidente de la República es infame", agregó.

A través de su cuenta de Twitter, Heresi le respondió que quien quiere traer abajo a Martín Vizcarra es en realidad Aráoz. "¿Quien se beneficia con una supuesta caída de Vizcarra? Su opinión refleja la incoherencia de quienes están nerviosos", dijo.

La renuncias

Unas horas después, el congresista y vocero alterno de la bancada, Jorge Meléndez, renunció de forma irrevocable al partido. En una carta enviada a Violeta, el legislador asegura que que tomó esta "difícil decisión" a causa de los conflictos internos en dicha plataforma política.

Este miércoles por la mañana en declaraciones a RPP Noticias, el parlamentario Carlos Bruce cuestionó al partido Peruanos por el Kambio por no apoyar a Martín Vizcarra pese a que formó parte de su lista cuando postuló a la vicepresidencia. "Si ellos han decidido cambiar y no apoyar al candidato que ellos inscribieron en su lista, tienen su derecho, pero la bancada no va a seguir a Peruanos por el Kambio en esta posición de oposición", afirmó.

Este tema también mereció el comentario del ministro de Justicia y Derechis Humanos, Vicente Zeballos, quien consideró que la renuncia de Meléndez "da el mensaje de que la situación al interior del partido era insostenible". Además, sostuvo que se está buscando "desligitimar y desautorizar el presidente".

Un par de horas después, congresista Alberto Oliva Corrales también presentó su carta de renuncia al partido. A través de una carta dirigida a Gilbert Violeta, vicepresidente ejecutivo de PpK, el legislador señaló que toma esta decisión debido a “reiteradas diferencias” con la directiva de la bancada oficialista, de la que no se retirará.

La última legisladora en renunciar a Peruanos por el Kambio fue Janet Sánchez, presidenta de la Comisión de Ética del Congreso. Lo mismo que sus compañeros, adujo que el partido se ha alejado del ideario por el que fue fundado, debido a intereses personales. Al igual que los demás, señaló que continuará trabajando desde la bancada.

En declaraciones a Nada Está Dicho en RPP Noticias, Juan Sheput aseguró que hay "un ataque contra Peruanos por el Kambio, un afán de desacreditarlos" y que "en política no hay casualidades". Además, señaló que las cartas de los tres renunciantes explicando sus motivos "dicen lo mismo".





¿Quiénes quedan en la bancada?

Pero, ¿cómo queda la bancada tras estas renuncias? Once parlamentarios conforman actualmente la agrupación legislativa, seis de los cuales son invitados. Los únicos parlamentarios que militan en el partido son Gilbert Violeta y Clemente Flores. Así ha quedado la bancada:

1. Gilvert Violeta (militante)

2. Clemente Flores (militante)

3. Mercedes Aráoz (invitado)

4. Juan Sheput (invitado)

5. Carlos Bruce (invitado)

6. Ana María Choquehuana (invitado)

7. Sergio Dávila (invitado)

8. Moisés Guía (invitado)

9. Jorge Meléndez (renunció al partido)

10. Alberto Oliva (renunció al partido)

11. Janet Sánchez (renunció al partido)