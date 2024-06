Fiscalía pide seis años de cárcel contra Edwin Oviedo: ¿cuáles son los cargos por los que se le acusa y qué dice su defensa?

Judiciales La Fiscalía señala que Oviedo entregaba dádivas a Hinostroza "a cambio de asesoría para el proceso penal en el caso 'Los Wachiturros de Tumán”

El Ministerio Público informó ayer, viernes, que ha solicitado una condena de seis años de pena privativa de libertad contra el expresidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) Edwin Oviedo, por presuntamente haber entregado dinero y otras dádivas al exjuez supremo César Hinostroza, a cambio de su ayuda en el proceso penal que se le seguía por el caso ‘Los Wachiturros de Tumán’.

La acusación incluye en calidad de "cómplices primarios" al extesorero del comité de la FPF, José Carlos Isla Montaño, para quien también se solicitó seis años de pena privativa de libertad; y al empresario Alberto Chang Romero, para quien se pide una pena de cuatro años y ocho meses de cárcel efectiva. Para los tres imputados, la Fiscalía también requirió 10 años de inhabilitación para ejercer cargo público.

Fiscalía señala que Oviedo entregó S/ 3 300 mensuales a Hinostroza

De manera específica, el Primer Despacho del Equipo Especial abocado al conocimiento del caso ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’ acusa a Oviedo Picchotito de ser presunto autor de los delitos de cohecho activo genérico y cohecho activo específico.

Estos ilícitos se habrían configurado con el presunto pago de S/ 3 300 mensuales a César Hinostroza "a cambio de asesoría" en el caso ‘Los Wachiturros de Tumán’, proceso penal en el que se le acusa del supuesto delito de homicidio calificado contra los exdirigentes sindicales Manuel Rimarachín Cascos y Percy Farro Witte -ocurridos en 2012 y 2015, respectivamente- cuando era administrador judicial de la Empresa Agroindustrial Tumán.

Además, según la Fiscalía, el expresidente de la FPF habría entregado entradas a César Hinostroza para todos los partidos que la Selección Peruana de Futbol jugaba como local durante las eliminatorias del Mundial Rusia 2018. Tras la clasificación al mundial, Oviedo Picchotito habría financiado el viaje de Hinostroza Pariachi, de su esposa y de seis amigos más "para que asistan a los partidos que el equipo peruano de fútbol" jugaría contra Dinamarca, Francia y Australia.

Para ello, según la hipótesis fiscal, Edwin Oviedo habría hecho llegar a Hinostroza Pariachi el monto de 8 mil dólares, y a su esposa la suma de 5 mil dólares. Esto a cambio de que el entonces juez supremo "revise y corrija los recursos de defensa que el imputado presentó para suspender la investigación en su contra" por el caso ‘Los Wachiturros de Tumán’.

En ese sentido, el abogado y extesorero de la FPF, José Isla Montaño, habría sido "el intermediario de los trámites documentarios entre Oviedo e Hinostroza". Asimismo, el empresario Chang Romero habría "entregado y gestionado en favor del exjuez supremo las entradas y la estadía para los partidos del Mundial de Rusia 2018".

Cabe recordar que, en el año 2018, durante la difusión de los llamados CNM audios, se hicieron públicos audios de conversaciones que habrían ocurrido el 8 de marzo de ese año entre Oviedo Picchotito e Hinostroza Pariachi. En ellos, presuntamente, concertaban la entrega de entradas para el Mundial Rusia 2018 en la casa del empresario Antonio Camayo, dueño de Iza Motors.

En el primer audio, Oviedo le dice a Hinostroza que tiene la disponibilidad de reunirse con él ese mismo día por la noche, propuesta que el entonces juez supremo acepta. En el segundo, Hinostroza se comunica telefónicamente con el empresario Camayo, quien en ese momento habría estado con Oviedo. Camayo le pasa el teléfono a Oviedo, quien conversa con Hinostroza. El magistrado le recuerda que habían quedado en reunirse y enfatiza en que el encuentro puede darse en la casa del mencionado empresario.

Al respecto, Hinostroza indicó que habló con Edwin Oviedo porque tenía dudas sobre cómo se tramitaba la compra de entradas y la acreditación para asistir a los partidos del referido mundial.

"Había una confusión de que si realmente los Fan ID y los otros trámites los daba la federación, como uno no sabe y no está en este mundo de los viajes deportivos en el extranjero, sobre todo en un mundial; al final se determinó que eso lo da la FIFA y no la federación. La autorización y el pasaporte lo envió al final la FIFA a mi correo", comentó, a la vez que afirmó que las entradas para él y su esposa las había comprado con sus propios recursos.

Defensa de Oviedo indica que "no hubo sobornos"

Tras la acusación realizada por la Fiscalía, el abogado César Nakazaki, quien ejerce la defensa legal de Edwin Oviedo, indicó que "se ha demostrado que no hubo sobornos".

“Al inicio del caso, había la declaración de un aspirante a colaborador eficaz y algunos audios. Durante el desarrollo de la investigación se ha desbaratado la versión del colaborador eficaz, tan es así que ni siquiera le han dado acuerdo porque no se ha podido corroborar su información", sostuvo Nakazaki en Ampliación de Noticias.

"Por el contrario, se ha demostrado que no hubo sobornos, que no se compró ninguna resolución judicial al exjuez supremo César Hinostroza, y que los audios no tenían ningún contenido de relevancia penal. Por eso, es sorprendente que la Fiscalía haya decidido acusar a pesar de toda esta prueba de descargo que se ha presentado", agregó.

Asimismo, Nakazaki descartó que Hinostroza hubiera favorecido a su patrocinado en el proceso por el caso ‘Los Wachiturros de Tumán’.

"El caso Wachiturros estaba en la Corte de Lambayeque, ¿qué tenía que hacer ahí César Hinostroza, juez supremo? Absolutamente nada. Cada árbitro es competente en su partido de fútbol, un árbitro no interviene en todos los partidos", indicó.

Respecto a las entradas que habría entregado Oviedo a Hinostroza, Nakazaki indicó que estas se dieron en el marco de "una política institucional de la FPF de acercamiento a las autoridades para un mejor desarrollo de sus actividades".

"Respecto a las entradas, lo que se estableció, fue que antes de que Edwin Oviedo sea presidente había una política institucional de la FPF de acercamiento a las autoridades para un mejor desarrollo de sus actividades, donde se entregaba entradas a todas las autoridades, hablamos de Poder Ejecutivo, Congreso, Poder Judicial, Ministerio Público. Dentro de esa cantidad de entradas, había algunas para la Corte Suprema dentro de las cuales integraba en esa oportunidad César Hinostroza. Pero era una política de la FPF, lejos de ser una dádiva o un soborno", argumentó.

"Tengo entendido que (Hinostroza Pariachi) viajó a Rusia, sí. Que hubo un pago para que Edwin Oviedo financie ese viaje, se ha descartado a un 100 %", agregó.

Sobre los audios difundidos entre el expresidente de la FPF y César Hinostroza, el abogado resaltó que la Fiscalía no ha entregado "ninguna autorización que haya justificado" la escucha legal de las referidas llamadas.

"Lo que sucede es que, para que se pueda reconocer una comunicación, lo primero que tiene (que hacer) el juez es entregar la autorización para que se hayan realizado las escuchas, y tenemos años pidiendo que señalen esa autorización para tener la seguridad de que Edwin Oviedo habría sido escuchado legalmente. Hasta ahora, la Fiscalía no entrega ninguna autorización que haya justificado las supuestas llamadas", puntualizó.