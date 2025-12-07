Poder Judicial rechazó pedido del candidato presidencial Vladimir Cerrón para revocar prisión preventiva en su contra

Vladimir Cerrón es investigado por el presunto financiamiento ilegal de las campañas electorales de su partido político Perú Libre.

El prófugo exgobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón, seguirá afrontando bajo mandato de prisión preventiva por 24 meses la investigación preparatoria que se le sigue por el presunto financiamiento ilegal de las campañas electorales de su partido político Perú Libre.



Esto debido a que el juez Leodán Cristóbal Ayala declaró “infundada” la solicitud que presentó Cerrón Rojas para que se varíe el mandato de prisión preventiva por 24 meses que se dictó en su contra por una medida de comparecencia con restricciones en esta investigación preparatoria que se le sigue por los presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos en agravio del Estado.



La defensa legal de Vladimir Cerrón sostiene que los graves y fundados elementos de convicción que determinaron la vinculación de su patrocinado con el delito de lavado de activos, más el peligro de fuga que desencadenó en la revocatoria de la comparecencia con restricciones que se le había impuesto en este proceso penal y la disposición de una orden de prisión preventiva en su contra, habrían sufrido cambios en favor de la libertad del imputado.



También sostiene que existen nuevos elementos de convicción, incluyendo correcciones al peritaje contable previo, un informe técnico de la Procuraduría General del Estado que contradice la pericia fiscal inicial, resoluciones de cosa juzgada en otros procesos por lavado de activos y regularización del desbalance patrimonial ante la Sunat con la determinación de su obligación tributaria.



Agregó además que el tres de diciembre del 2024, el Tribunal Constitucional anuló la condena de tres años y seis meses de prisión efectiva que se le impuso a su patrocinado el 6 de octubre del 2023 por el caso La Oroya y que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema revocó, el pasado 26 de marzo, la condena de tres años y seis meses de prisión que se dictó en su contra por el caso Aeródromo Wanka y lo absolvió en este proceso penal, por lo que ante la necesidad de preservar su derecho a la libertad por una sentencia injusta, su defendido habría decidido poner a buen recaudo su derecho a la libertad, siendo inevitable con ello incumplir las reglas de conducta que se le había impuesto en la referida investigación preparatoria.



No obstante, el juez Cristóbal Ayala determinó que la defensa legal de Cerrón Rojas vuelve a someter a debate elementos de convicción ya examinados, lo que, según la jurisprudencia aludida, no es materia de examen en las incidencias de variación ni de cese de prisión preventiva datos ya examinados con anterioridad por lo que ha de ser desestimada dicha solicitud en este extremo.



El magistrado también enfatiza en su resolución emitida el último cuatro de diciembre, a la que tuvo acceso RPP, que su despacho fue claro al afirmar que el imputado ni ningún otro procesado se encuentra privilegiado ni autorizado para sortear o evadir sus deberes u obligaciones procesales frente a decisiones judiciales firmes -por hechos o circunstancias asociados a otros procesos judiciales-, dado que su deber de sujeción al proceso de autos se justifica por contar con una medida cautelar autónoma contra su persona por su vínculo a la investigación de dos delitos graves (organización criminal y lavado de activos).



“Si ello implica la pérdida temporal de su libertad ambulatoria y la obligación de someterse a las reglas y procedimientos establecidos en las resoluciones que anteceden en los autos, es parte de la regla democrática en un Estado de Derecho, porque proviene del poder de coerción del Juez que se encuentra debidamente amparada no solo por la normativa procesal y constitucional interna, sino supranacional -en tanto se encuentra justificada y bien motivada- conforme a las garantías previstas en el artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos” , sostiene el magistrado.

Candidatura presidencial



Cabe precisar que este es el último mandato de prisión preventiva que pesa sobre el líder de Perú Libre, quien permanece en la clandestinidad desde el 6 de octubre del 2023 a raíz de la condena de tres años y seis meses de prisión que se dictó en su contra por el caso Aeródromo Wanka, fallo que fue revocado el pasado 26 de marzo por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que lo absolvió en este proceso penal.

Al 100 % de las actas procesadas, según la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el partido Perú Libre eligió a Vladimir Cerrón como su candidato a la Presidencia de la República para las elecciones generales de 2026, tras desarrollarse el proceso de elecciones primarias en la modalidad de delegados. Flavio Cruz Mamani y Bertha Rojas López lo acompañan en la Primera y Segunda Vicepresidencia, respectivamente.