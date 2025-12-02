Últimas Noticias
Subcomisión aprobó informe final que recomienda inhabilitar por 10 años a la exfiscal de la Nación Delia Espinoza

Este miércoles ha sido programado en el Pleno del Congreso el debate de otra denuncia constitucional contra Delia Espinoza.
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Este predictamen pasará ahora a la Comisión Permanente donde se definirá si obtiene los votos necesarios para ser enviado al Pleno del Congreso. En caso de ser admitido, será debatido y votado por todos los congresistas.

Congreso
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República aprobó este martes por mayoría (10 votos a favor y una abstención) la denuncia constitucional contra la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza, en un informe que propone inhabilitarla por 10 años del ejercicio de la función pública.

La denuncia aprobada por este grupo de trabajo se sustenta en el cuestionamiento a la decisión de Espinoza de acusar constitucionalmente a 11 congresistas por la aprobación de una ley que les permitía percibir simultáneamente sueldo y pensión.

La abstención fue registrada por el legislador Jorge Montoya por razones de decoro debido a que figuraba entre los congresistas que fueron incluidos en la acusación presentada por Delia Espinoza cuando ocupaba el cargo de fiscal de la Nación, motivo por el cual optó por no participar en la votación.

Cabe señalar que este predictamen pasará ahora a la Comisión Permanente, donde se definirá si obtiene los votos necesarios para ser enviado al Pleno del Congreso. En caso de ser admitido, será debatido y votado por todos los congresistas.

Finalmente, este miércoles ha sido programado en el Pleno del Congreso el debate de otra denuncia constitucional contra Delia Espinoza, que también propone su inhabilitación por 10 años del ejercicio de la función pública.

Precandidatos de las regiones más golpeadas por la minería ilegal figuran en el REINFO, el registro que permite operar a mineros informales. ¿Estamos frente a un posible conflicto de interés? Conozca los detalles de este hallazgo en el siguiente informe de El Poder en tus Manos.
